Joven imitador de Pelando el ojo se defiende de las críticas que recibe por parodiar a Álvaro Ramos

Joseph Arguedas, imitador de Pelando el ojo, es quien imita a Álvaro Ramos en el programa de Norval Calvo. (Cortesía Joseph Arguedas/Cortesía)

El joven imitador Joseph Arguedas, quien forma parte del programa Pelando el ojo, está cansado de recibir comentarios negativos por su interpretación del excandidato presidencial Álvaro Ramos, pues algunas personas consideran que se está burlando de su discapacidad auditiva.

Mensajes como: “Qué vergüenza, eso no es para hacer comedia” o “Yo le digo a este jovencito que es malo bularse de los demás, él está muy joven, él no sabe si en un futuro va a tener hijos enfermos peores que como Álvaro Ramos, verdaderamente yo le digo a este joven que en la vida no hay que burlarse del prójimo porque tarde o temprano se le voltea la tortilla”.

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Arguedas decidió salir a defenderse públicamente y reconoció que los mensajes le han afectado emocionalmente.

“Ya no aguanto más, estoy muy triste por tantos comentarios negativos hacia la imitación de Álvaro Ramos. Eso es lo que piensan unas cuantas personas”, expresó.

Joseph Arguedas dice estar triste por las críticas que recibe al imitar a Álvaro Ramos

Joseph fue enfático en que nunca ha tenido la intención de burlarse del excandidato presidencial ni de su condición.

“Nunca me he burlado de don Álvaro, nunca me he reído de su hipoacusia y mucho menos diría algo que don Álvaro no diría”, aseguró.

El imitador Joseph Arguedas contó que lo pasan criticando por su imtación de Álvaro Ramos, pues muchos creen que se está burlando de su condición. (redes/Instagram)

Pero el joven no se quedó ahí y compartió un mensaje que recibió del propio Álvaro Ramos, a quien le pidió que fuera él quien contara qué piensa de la imitación.

“Fue un placer conocerte durante la campaña. Sobre la imitación, como dije en algún momento, soy sordo y me cuesta entender bien qué punto lográs hacer. Pero había consenso generalizado, hasta en mi familia, de que lo hacés magnífico. Sigue así, Joseph. Un abrazo”, le respondió.

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El mensaje fue un respaldo importante para el imitador, quien cerró su publicación con una diciendo lo siguiente con la voz de Ramos, que tanto le piden hacer en el programa radial.

“Así que ya saben, costarricenses. Nací sordo y este país me enseñó a escuchar. Y ya vieron que la imitación no me molesta. No se amargue usted entonces”, concluyó.