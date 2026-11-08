Katherinne González tira el tapón y expone una horrible situación que vive como imitadora

Katherinne González denunció este sábado en sus redes sociales una horrible situación por la que viene pasando desde hace un tiempo debido a su trabajo como imitadora.

La integrante de Pelando el ojo se valió de un mensaje bastante grosero que se encontró este sábado en Instagram en el que aludieron a su papá, quien falleció en abril de 2025.

Katherinne González es una de las imitadoras más talentosas de Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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“Felicidades, Katherinne. Ahí está la pelada de rabo a la que le tenía miedo su papá cuando empezó. Por dicha él no se dio cuenta”, afirmó la mujer al comentar un video del programa radial en el que trabaja González.

Lo que denunció Katherinne González

Aunque no entró en detalles respecto al comentario, Katherinne usó esas palabras para denunciar los desafortunados y violentos mensajes que recibe desde que comenzó a imitar a personalidades del gobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Para Katherinne, las opiniones que le expresan no son válidas, pues el hecho de que ella interpreta a alguna figura de la política costarricense no significa que avale todo lo que dice o piensa esa persona.

“Como todos nos hemos dado cuenta Costa Rica ha cambiado muchísimo y en este momento de la historia estamos divididos políticamente y en esta división, parece casi imposible opinar o pensar diferente a otras personas, o incluso, en mi caso, hacer mi trabajo”, dijo Katherinne.

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Para quienes no la conocen, se presentó como una imitadora desde hace 10 años y explicó que su trabajo consiste en “estudiar a ciertas personas, sus gestos, poses, dichos, expresiones, ideologías y formas de pensar”, para poder interpretarlos de la manera más real posible.

“Ese nivel de confusión se ha convertido en un nivel de agresividad y de violencia”

“En este gobierno he tenido que interpretar a personas del oficialismo y personajes de la oposición. He tenido que ponerme en los zapatos de otras personas que piensan diferente a mí, que dicen cosas diferentes a las que yo diría, pero son personajes (...).

“Siento que a algunas personas se les olvida diferenciar entre el personaje y la persona que lo interpreta. Lo peor es que ese nivel de confusión se ha convertido en un nivel de agresividad y de violencia a través de las redes sociales que jamás imaginé”, destacó.

Lamentó que la historia de la muerte de su papá y su duro duelo, de los que ha hablado públicamente en redes, fueran utilizados por otra persona para atacarla y de una vez les marcó la cancha a esa mujer y al resto de los detractores.

“Nunca ha sido mi intención compartirlo (lo del fallecimiento de su papá) para que otras personas tengan material para ofenderme cuando algo que hago no les gusta.

“Mi papá no es un argumento político, mi duelo tampoco es un chiste y la memoria de mi papá nunca va a ser un arma para que otra persona me ataque. Lo que me duele y los invito a preguntarse es en qué momento llegó Costa Rica a esto, en qué momento nos comenzamos a tratar como enemigos”, lamentó.

Lo que denunció la imitadora Katherinne González

Fue clara en que no permitirá que la polarización política restrinja la forma en que hace su trabajo.

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“Imitar es algo que me encanta, pero durante este gobierno en específico he sentido demasiado odio, demasiadas ofensas y ha sido muy difícil y a veces uno se limita muchísimo más en decir cosas y tampoco debería ser porque si uno está interpretando un personaje es tal cual la persona en la vida real y, quizá, como dije, hay cosas que no nos gustan y no pensamos igual, pero estamos haciendo nuestro trabajo”, finalizó.