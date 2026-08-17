Katherinne González sintió que pudo “comunicarse” con su papá fallecido

Katherinne González contó las curiosas experiencias que vivió durante su viaje a Japón y que la hicieron sentir cerca de su papá. (Instagram/Instagram)

Katherinne González compartió una experiencia muy personal relacionada con su papá, quien falleció a finales de abril de 2025, y que, según contó, la hizo sentir que de alguna manera pudo “comunicarse” con él.

La humorista habló sobre lo ocurrido y explicó que durante su viaje a Japón comenzó a vivir situaciones que interpretó como posibles señales. Aunque reconoció que podrían tratarse de simples coincidencias, aseguró que para ella tuvieron un significado muy especial.

LEA MÁS: Fotos muestran cómo fue la boda de Katherine González y Edson Picado

“Japón fue el lugar favorito de mi papá, fue algo que siempre quise compartir con él, yo siempre quise que supiera que fui a Japón y cuando estaba allá me empezaron a pasar cosas que digo que puede ser coincidencia o tal vez no”, dijo González.

LEA MÁS: Boda de Edson Picado y Katherinne González tuvo un invitado que fue testigo de su amor desde que nació

Uno de esos momentos ocurrió en el parque Nara, famoso por los venados que caminan libremente entre los visitantes y a los que las personas suelen alimentar.

“Ellos ven si hay comida se quedan, sino se van”, agregó.

Katherinne contó que varios venados se acercaron al lugar donde ella estaba, pero al darse cuenta de que no tenía comida, siguieron su camino. Sin embargo, uno decidió quedarse junto a ella.

“Se quedó a la par supercalmado, yo lo acariciaba, se quedaba quedito y sin mentir se quedó ahí conmigo como por 20 minutos; estábamos ahí y yo decía: ¿Cómo puede pasar esto? Porque yo podía ver a los otros que se iban, que no les gustaba acercarse a los humanos, en lo suyo, pero ese se quedó conmigo y yo sentí una paz y algo especial en ese momento que dije: “¿Será?”. Uno quiere creer demasiado que hay señales y que hay algún tipo de comunicación con esas personas que uno amó, ama y va a amar toda la vida porque ya no están”, confesó al decir que no lo quería dejar ir.

Pero esa no fue la única situación que la hizo pensar en su papá durante el viaje.

La humorista recordó que cuando era pequeña tenía unos tenis verdes que con el paso de los años desaparecieron y nunca volvió a ver. Por eso, otra escena que vivió en Japón también le llamó muchísimo la atención.

Un venado del parque Nara protagonizó uno de los momentos más especiales que vivió Katherinne González en Japón. (Katherinne González/Katherinne González)

“No habían pasado cinco minutos en el parque, llegó una muchacha se puso a la par, veo las tennis y era el mismo color. También el en el metro vi un señor parecido a mi papá, solo que andaba mascarilla pero la parte de arriba (los ojos) se parecía, fue algo tan bonito, uno elige creer, eso es parte de resignarse a significar la partida de alguien que uno ama, como verlo en las pequeñas cosas, en las canciones, hasta en las propias decisiones que uno toma”, dijo.

Para Katherinne, esas coincidencias se convirtieron en pequeños momentos que le permitieron sentirse conectada con alguien a quien sigue extrañando profundamente.

La humorista dejó claro que cada persona puede interpretar este tipo de experiencias de manera distinta, pero para ella fueron recuerdos bonitos que le ayudaron a llevar el proceso de despedirse de su papá.