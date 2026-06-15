El detalle que hizo sentir a Katherinne González que su fallecido padre estuvo presente en su boda

Katherinne González reservó un lugar muy especial para su papá en su boda. (redes/Instagram)

La boda de Katherinne González estuvo llena de alegría, amor y momentos inolvidables, pero también de mucha emoción por el recuerdo de su padre, Luis Enrique González Villalobos, quien falleció el 30 de abril de 2025 a los 63 años.

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La humorista costarricense reveló que hubo un detalle muy especial durante la ceremonia que la hizo sentir que su papá estuvo presente acompañándola en uno de los días más importantes de su vida.

Para honrar su memoria, la también creadora de contenido reservó una banca dentro de la iglesia exclusivamente para él. Sobre el asiento colocó una fotografía de su padre junto a un florero, donde cada una de las damas de honor depositó una rosa blanca como muestra de cariño y respeto.

Así hizo Katherinne González para sentir cerca a su padre en uno de los días más importantes de su vida. (Katherinne González /Katherinne González)

Katherinne González sintió a su padre cerca durante su boda gracias a este especial gesto (Katherinne González /Katherinne González)

El homenaje incluyó además un mensaje que conmovió a los asistentes.

“Padre de la novia. Aunque no estoy físicamente, mi amor y mi alegría acompañan siempre”, se leía en un rótulo colocado junto a la imagen.

Las fotografías del emotivo rincón no tardaron en tocar el corazón de quienes siguieron de cerca la boda de la comediante, celebrada el pasado 13 de junio junto a Edson Picado.

Katherinne también dedicó unas sentidas palabras a su padre, agradeciéndole por acompañarla de una manera distinta en una fecha tan significativa.

“Pa, gracias por estar a mi lado el día de mi boda, de múltiples formas que solo el amor que trasciende y se transforma puede comprender”, escribió.

El gesto se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia y reflejó el profundo vínculo que la humorista mantiene con el recuerdo de su papá, cuya ausencia física no impidió que estuviera presente en su corazón durante el gran día.