Joven liberiano Zau pasó de componer en su cuarto a prestarle a Los Ajenos su nuevo tema

Los Ajenos y Zau grabaron juntos el tema "Tamarindo" y lo estrenaron en su concierto de Nicoya. (redes/Instagram)

Lo que empezó como una historia triste, terminó en una bomba musical que ya está reventando en las radios y plataformas digitales.

“Tamarindo” es el nuevo tema de Los Ajenos junto al joven y talentoso liberiano Zau, de 22 años, quien esperó un año para escuchar su canción en la radio.

LuisGa Loría, vocalista de la agrupación nacional, conoció a Saúl de una forma inesperada, pues él fue parte del jurado de la segunda edición del Festival Nacional de la Canción Costa Rica, que organiza Humberto Vargas, donde puso a competir este tema, pero que antes se llamaba “Que ya no vuelva”.

Los Ajenos y Zau lanzaron oficialmente su canción el 2 de agosto. (redes/Instagram)

Dentro de las 50 propuestas que le tocó evaluar para el concurso, se topó con una cumbia que le sonó bastante pegajosa y no dudó en pedir el contacto de su autor.

“A mí me gustó mucho la canción y dije, ‘voy a mandarle un mensaje a Saúl a ver si él está interesado en hacer la canción con Los Ajenos’, entonces le dije: ‘le tengo una mala y una mala, la mala es que la canción no va a quedar dentro del festival, y la otra mala es también que ¿si quieres hacerla con Los Ajenos, nos presta la canción para despedazarla, para sacar un nuevo sencillo?’, y me dijo que sí, que le diéramos”, recordó el nicoyano.

Zau confesó que cuando escuchó el ofrecimiento no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas porque siempre soñó, por lo menos, compartir tarima con ellos.

“Todo fue con mucha paciencia, con buena letra y una emoción enorme. A la canción original le metimos unos textos de más, cambiamos el nombre, hicimos los desarreglos”, recordó Zau.

Un año de espera

El joven liberiano debió esperar un año para escuchar su tema en la radio y en las diferentes plataformas, pues el grupo tenía otros temas que estrenar primero.

Fue el pasado 25 de julio en el concierto que dieron Los Ajenos en el parque de Nicoya, para el día de la Anexión, que decidieron presentársela al público y desde entonces ha sido todo un éxito.

“Con el segundo coro ya la gente la estaba cantando. Nosotros nos quedamos viendo a la gente como diciendo: ¿qué es esta vara?”, explicó LuisGa todavía sorprendido por la conexión inmediata del público con la canción.

LuisGa Loría conoció a Zau de una forma muy particular. (redes/Instagram)

Zau, que además de cantante es profesor de música, vivió ese debut como un sueño hecho realidad.

“Llevo dos o tres años creando música y estar en una tarima con Los Ajenos fue una locura. Todo lo que había trabajado en mi cuarto y en el estudio, ahí se sintió real. Lo disfruté al máximo”, dijo.

Aunque es fiestera y pegajosa, “Tamarindo” tiene su trasfondo. La canción nació de la historia que una amiga le contó a Zau sobre una relación que ya no daba para más, de esas que van y vienen una y otra vez, hasta que alguien decide decir: “ya no más”.

“Es una canción que empodera. Se trata de quererse a uno mismo, de poner límites. Es decir ‘que ya no vuelva’ y seguir adelante con la vida”, explicó Zau.