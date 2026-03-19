Joven viajó kilómetros para hacer voluntariado en Costa Rica y terminó viviendo la peor experiencia de su vida

Carolina Almendra contó su experiencia en TikTok. (captura /Captura)

La joven Carolina Almendra viajó hasta Costa Rica con la ilusión de participar en un voluntariado, pero lo que esperaba que fuera una experiencia enriquecedora, terminó convirtiéndose en una situación muy desagradable e inesperada.

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Almendra compartió su experiencia por medio de su cuenta de TikTok, donde relató que el voluntariado no salió como lo había planeado.

La joven viajó a Sámara para realizar un voluntariado. (captura /Captura)

La joven decidió irse antes de tiempo por las condiciones del lugar. (captura /Captura)

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“Yo, bien pendeja, me fui sola a hacer un voluntariado en un refugio de perritos. Después de un largo viaje en avión y en bus llegué a Sámara donde está el refugio”, contó.

En el video, la joven muestra parte de su recorrido y las instalaciones del lugar. Uno de los detalles que le llamó la atención desde el inicio fue ver dibujos de ratones en una de las paredes.

“Aquí vemos la primera advertencia. Los perritos eran muy lindos, se portaban bien y eran bien tiernos. Las tareas eran cocinarles, limpiar su espacio y pasearlos, que era mi parte favorita”, explicó.

Según relató, el trabajo con los animales era lo mejor de la experiencia; sin embargo, las condiciones del lugar no eran las adecuadas.

“Una iguana vivía en el techo y pasaba por arriba de mi cabeza porque dormía arriba en el camarote. Con la iguana todo bien, la verdad es parte del paisaje. El problema empieza cuando veo a todos los ratones que vivían en la cocina, estaban por todas partes. Lo peor era que estaban al lado de donde yo tenía que cocinar mi comida”, detalló.

Viajó a Costa Rica para ayudar en un refugio… pero lo que encontró la hizo irse en 5 días

La situación se volvió insostenible para la joven, quien decidió irse antes de lo previsto.

Carolina aseguró que al quinto día tomó la decisión de irse y buscar otra opción de voluntariado.

“Volví para despedirme de los perritos y de una amiga, y es que logré conseguir otro voluntariado. La verdad la pasé mal, pero agradecida de conocer a los perritos”, concluyó.