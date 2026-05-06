JP Olivato lanzó fuerte advertencia tras descubrir lo que hacen con sus fotos

El bailarín brasileño y entrenador personal JP Olivato lanzó una advertencia en redes sociales luego de descubrir que personas desconocidas están utilizando sus fotografías para engañar a mujeres en plataformas digitales.
Según explicó, en los últimos meses ha recibido mensajes de al menos ocho mujeres que le contaron haber mantenido conversaciones durante semanas e incluso meses con supuestos perfiles que se hacían pasar por él en redes como Instagram y TikTok.
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Olivato aseguró que varias de ellas llegaron a involucrarse sentimentalmente de manera virtual, creyendo que hablaban con él, hasta que encontraron su perfil verdadero y descubrieron el engaño.
“Muchas de estas mujeres se enamoraron virtualmente y cuando se dieron cuenta de que el real de la foto soy yo, se decepcionaron muchísimo”, relató.
El bailarín se mostró sorprendido por la facilidad con la que algunas personas confían en perfiles falsos y aprovechó para hacer un llamado a la precaución.
“¿Cómo es posible que hablen con alguien virtualmente y no le pidan un video o pruebas de que es real? Cuando alguien se rehúsa a hacer videollamadas, aunque sea para saludar, es porque algo pasa”, advirtió.
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JP dejó claro que él no mantiene conversaciones privadas con mujeres por estas plataformas y pidió a sus seguidoras estar alerta para no caer en este tipo de estafas emocionales, una modalidad cada vez más común en redes sociales.