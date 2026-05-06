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JP Olivato lanzó fuerte advertencia tras descubrir lo que hacen con sus fotos

El brasileño JP Olivato contó que al menos ocho mujeres le han escrito para contarle

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Por Silvia Núñez
JP Olivato, bailarín brasileño y exmiembro de Combate
JP Olivato, bailarín brasileño y exmiembro de Combate, alertó a las mujeres que él no es el que anda mandando mensajes por redes sociales. (redes/Instagram)

El bailarín brasileño y entrenador personal JP Olivato lanzó una advertencia en redes sociales luego de descubrir que personas desconocidas están utilizando sus fotografías para engañar a mujeres en plataformas digitales.

Según explicó, en los últimos meses ha recibido mensajes de al menos ocho mujeres que le contaron haber mantenido conversaciones durante semanas e incluso meses con supuestos perfiles que se hacían pasar por él en redes como Instagram y TikTok.

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Olivato aseguró que varias de ellas llegaron a involucrarse sentimentalmente de manera virtual, creyendo que hablaban con él, hasta que encontraron su perfil verdadero y descubrieron el engaño.

“Muchas de estas mujeres se enamoraron virtualmente y cuando se dieron cuenta de que el real de la foto soy yo, se decepcionaron muchísimo”, relató.

JP Olivato hizo una advertencia dirigida a mujeres

El bailarín se mostró sorprendido por la facilidad con la que algunas personas confían en perfiles falsos y aprovechó para hacer un llamado a la precaución.

“¿Cómo es posible que hablen con alguien virtualmente y no le pidan un video o pruebas de que es real? Cuando alguien se rehúsa a hacer videollamadas, aunque sea para saludar, es porque algo pasa”, advirtió.

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JP dejó claro que él no mantiene conversaciones privadas con mujeres por estas plataformas y pidió a sus seguidoras estar alerta para no caer en este tipo de estafas emocionales, una modalidad cada vez más común en redes sociales.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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