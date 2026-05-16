Juan Carlos Zumbado confesó el gran susto que vivió al asumir las riendas de Más que noticias

José Ernesto Herrera (verde) y José Miguel Cruz (blanco) renunciaron a Más que noticias el año pasado.

El periodista y productor de Más que noticias, Juan Carlos Zumbado, confesó el enorme reto que significó asumir la producción del programa justo en medio de una etapa de importantes cambios dentro del espacio de Teletica.

Zumbado contó que uno de los momentos que más presión le generó fue la salida de dos figuras históricas del programa: José Miguel Cruz, conocido como JM, y José Ernesto Herrera, quienes durante años fueron parte fundamental del equipo.

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Según explicó, cuando ambos renunciaron el año pasado, sintió un gran peso sobre sus hombros, pues apenas estaba empezando su etapa como productor del formato.

“El año pasado, cuando se fueron dos compañeros de Más que noticias, yo dije: ‘¡Pucha, qué reto más grande!’. Justo yo estaba asumiendo la producción e incluir personas nuevas en un programa de tantos años, con cuatro personas siempre, era un reto bastante grande”, confesó.

A pesar del temor inicial, aseguró que poco a poco las nuevas incorporaciones fueron encontrando su lugar dentro del programa y logrando una conexión especial con el resto del equipo.

Juan Carlos Zumbado no solon es el presentador de Más que noticias sino también su productor o jefe. (Instagram/Instagram)

“Por dicha, cada uno de mis compañeros se ha ido acoplando y eso ha sido muy bonito porque ya forman parte de su familia también”, expresó.

Pero los cambios no quedaron solo en el elenco. Juan Carlos también decidió refrescar la imagen completa del programa, empezando por el set, al que quiso darle una apariencia más cálida y cercana.

“Y luego cambiar el set, que yo decía: ‘¿Cómo lo mejoro?, ¿cómo le meto cositas, que no se vea tan grave, pero que se vea más hogar?’. Bueno, le metimos algunas cosas, ahora se ve más cálido y me gusta”, comentó.

Además, explicó que renovaron la gráfica del programa para darle un estilo más vivo y natural.

“Ahora la gráfica cambió, tiene más naturaleza, es una gráfica más colorida, más viva”, detalló.

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El productor también aprovechó para anunciar varias novedades que traerá el espacio en los próximos meses, entre ellas nuevas secciones especiales.

“Teníamos secciones nuevas como La ruta pura vida, que es una vez al mes y vamos a visitar sitios turísticos de nuestro país, pero todo el equipo”, explicó emocionado.

Johnny López, Sebastián Durango, Diana Vásquez, Juan Carlos Zumbado son el nuevo equipo de presentadores de Más que noticias tras la salida de JM Cruz (verde). (Cortesía Juan Carlos Zumbado/Cortesía Juan Carlos Zumbado.)

Asimismo, adelantó que próximamente estrenarán Más que noticias especiales, un formato más documental.

“Va a salir una vez al mes; vamos a ver documentales de temas culturales, de temas que a ustedes les importan”, señaló.

Finalmente, Zumbado aseguró sentirse muy feliz con esta nueva etapa profesional y por eso quiso compartirlo con sus seguidores, pues normalmente no suele hablar de temas laborales en sus redes personales.