Juan Carlos Zumbado, de Teletica, revela aterradora experiencia que lo dejó paralizado y lleno de miedo

El periodista y presentador de Teletica Juan Carlos Zumbado contó este lunes la angustiante situación que vivió durante la noche del domingo y madrugada del lunes, una experiencia que lo dejó confundido, asustado y sin saber qué era real.

La figura de Más que noticias reveló que sufrió una parálisis del sueño, condición que provoca que la persona no pueda moverse ni hablar al despertar o mientras se está quedando dormida.

Juan Carlos Zumbado es presentador y jefe de Más que noticias. Fotografía: Instagram Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

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“Veía bichos que me querían arrancar la cara”

Por medio de un reel de Instagram, Zumbado relató el terror que experimentó durante esos minutos y cómo las imágenes que veía parecían completamente reales.

“¡Qué susto me pegué y la verdad no sabía qué era real o no”, expresó el periodista.

Luego detalló lo que vio mientras atravesaba el episodio.

“Veía bichos que me querían arrancar la cara. En el sueño me levantaba y bajaba al primer piso, veía cosas y no sabía si era real o no. Luego volví a acostarme. Durante el momento que estaba soñando quería levantarme y lo intentaba y no lo lograba”, contó.

Juan Carlos ya había vivido algo parecido

El presentador explicó que esta es apenas la segunda vez en su vida que sufre una situación así. La primera ocurrió cuando tenía poco más de 20 años.

“Uno está como un estado donde no sabe qué es real o no; se confunde, lo que escucha lo siente muy real y sólo me ha pasado dos veces en la vida. La primera vez que me pasó tenía veinte y algo de años y sí recuerdo que estaba en la cama boca arriba paralizado, no podía moverme”, relató.

Esto le pasó a Juan Carlos Zumbado de Teletica

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“Era como un demonio”

Juan Carlos Zumbado también recordó el aterrador episodio que vivió hace años y que, según confesó, nunca olvidó.

“Era como un demonio y me asusté mucho. Luego leí que es parálisis de sueño y que es común ver este tipo de sombras. Es feo, feo”, mencionó.

El relato del periodista rápidamente generó muchas de reacciones en redes sociales.