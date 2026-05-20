Presentador de Teletica se indigna por comentario que recibió en un colegio

Juan Carlos Zumbado, periodista y presentador de Teletica, compartió este martes la indignación que sintió tras un inesperado comentario que recibió mientras grababa en un colegio.

Aunque el comunicador no reveló cuál fue el centro educativo donde ocurrió la situación, sí explicó que estaba realizando un reportaje cuando escuchó algo que lo dejó impactado.

Juan Carlos Zumbado es presentador y jefe de Más que noticias. Fotografía: Cortesía Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

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El comentario de una estudiante que lo sorprendió

Todo ocurrió por la reacción espontánea de una estudiante al verlo pasar por el colegio.

“Andaba grabando en un colegio y escucho que me dicen: ‘Ay, ahí va el señor de la tele’. ¡Señor de la tele! Ella pudo haber dicho: ‘Ahí va el mae de la tele’, como otras veces decían, pero no, el señor de la tele”, reclamó Zumbado en un video que compartió en Instagram.

El periodista contó la situación entre bromas, pero dejó claro que el comentario le pegó fuerte.

“Mejor me hubiera pateado”, dijo entre risas

El jefe y presentador de Más que noticias aseguró que hubiera preferido cualquier otra cosa antes de escuchar que lo llamaran “señor”.

“Esa muchacha mejor me hubiera pateado y hubiese sido menos doloroso”, comentó.

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Juan Carlos Zumbado bromeó con su edad

Juan Carlos Zumbado también aprovechó el momento para bromear sobre su edad y cuestionar si realmente ya entró en la categoría de “señor”.

“Chiquis entré en una nueva categoría. Son 35, por aquello, creo que aún no aplica (lo de señor), ¿o sí?”, expresó el comunicador.

La anécdota rápidamente generó reacciones y comentarios de seguidores que se identificaron con el divertido momento vivido por el periodista de canal 7.

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