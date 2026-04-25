Presentador de Teletica se quita la camisa: “Pensé mucho en hacerlo porque soy acomplejado”

El periodista y presentador de canal 7, Juan Carlos Zumbado, dejó a más de uno impactado al mostrarse sin camisa en redes sociales para enseñar su transformación física tras cuatro meses de ejercicio.

El comunicador decidió compartir el resultado de su esfuerzo, pese a que, según confesó, no fue nada fácil dar ese paso.

Juan Carlos Zumbado es una de las figuras más queridas por la audiencia de Teletica. (Instagram/Instagram)

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“Soy acomplejado, pero lo hice”

Zumbado reconoció que le costó exponerse de esta manera, ya que asegura ser una persona acomplejada con su cuerpo, pero aun así quiso celebrar su avance.

“Celebro 4 meses de ser disciplinado y tener salud mental. Lo físico es lo de menos, es el equilibrio que trae el ejercicio y la salud camino a los 40 ‘s”, dijo Zumbado.

Figura de Teletica muestra su cambio físico

Luego agregó: “Pensé mucho en subir el video porque soy acomplejado, ¿quién no? Meh, es solo un video”.

Disciplina y salud mental, la clave del cambio

El presentador y jefe de Más que noticias también contó parte de las rutinas que ha estado realizando, las cuales le han ayudado a verse y sentirse mejor.

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Más allá de lo físico, el periodista destacó que el verdadero cambio ha sido en su salud mental y en la disciplina que ha logrado mantener en estos meses.

Mensaje de apoyo que lo motivó

La publicación no pasó desapercibida y recibió múltiples reacciones, entre ellas la de su excompañero en Teletica, Omar Cascante, quien le dedicó un mensaje de apoyo.

“Así tiene que ser hermano. Todos los días hay una oportunidad de ser 1% mejor. Lo que estás haciendo no es superficial, es sabio”, refirió Cascante.

Juan Carlos Zumbado se atrevió a quitarse la camisa. Fotografía: Instagram Juan Carlos Zumbado. (Instagram/Instagram)

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