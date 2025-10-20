Juan Manuel Vargas, presentador de Telenoticias, se cambia de bando tras eliminación del Chiqui Brenes

Juan Manuel Vargas, periodista y presentador de Telenoticias, era del teamChiqui en Mira quién baila. (redes/Facebook)

Juan Manuel Vargas, presentador del noticiero de la mañana de Telenoticias, decidió cambiarse de bando tras la eliminación de Randall “Chiqui” Brenes de Mira quién baila (MQB).

Como buen brumoso, el periodista estaba apoyando al exgoleador del Club Sport Cartaginés en la competencia de baile de Teletica, y hasta lo ayudó pidiendo votos para que no saliera expulsado este domingo.

Al final, el público decidió que fuera el humorista Daniel Montoya, quien continuara en la competencia, y eso le apagó la sonrisa al simpático comunicador.

Randall "el Chiqui" Brenes se ganó 3 mil dólares para la fundación que estaba apoyando. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Pago de apuesta

Juan Manuel había prometido a La Teja y, en especial, a su compañera Susana Peña, que si Daniel ganaba, empezaría a apoyarlo.

“Lo prometido es deuda. Doy mi adhesión a Daniel y ya conversé con su jefa de campaña, Susana Peña, para que cuente con mi apoyo”, dijo en son de broma.

“Ya en serio, se apoyó hasta donde se pudo y ahora toca apoyar a otro hijo de la provincia de Cartago, entonces ahora toca ser TeamDaniel”, agregó.

Daniel Montoya fue por segunda vez el más votado en su nominación en Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Vargas agregó que la producción del programa hubiera dejado sin efecto la expulsión de este domingo y nominado a tres parejas de un solo y así en la siguiente gala expulsaban a dos para que el Chiqui siguiera bailando más tiempo.

Pero bueno, al final su recomendación llegó muy tarde.