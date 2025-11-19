“Juan Vainas” desmiente pleito con Chibolo y Morgan y aclara el porqué de su ausencia en el teatro

Juan Vainas y Chibolo son los personajes principales de la serie "Los enredos de Juan Vainas" y tienen sus otros personajes en teatro. (Cortesía)

El actor Ricardo Jiménez, querido por todo el país por darle vida a Juan Vainas, salió al paso del chisme que anda dando vueltas en redes, donde aseguran que está enemistado con Magdiel Ramírez (Chibolo) y con Mauricio Astorga (Morgan).

Ricardo no se anduvo por las ramas y calificó todo como una completa mentira.

“Esa publicación que anda girando por ahí son puras barrabasadas y puras mentiras. Nunca he tenido un problema así, menos uno de gritos”, empezó aclarando.

Además, afirmó que entre él y sus compañeros de teatro y de la serie “Los enredos de Juan Vainas” siempre ha reinado el respeto y el buen trato, y que más bien están felices preparando lo que viene.

“Estamos muy contentos por la octava temporada. Ya fuimos a afinar detalles con el canal (Teletica) y todos están emocionados de volver”, agregó.

Los actores Ricardo Jiménez (Juan Vainas), Magdiel Ramírez (Chibolo) siguen trabajando juntos, pese a los rumores de un supuesto pleito entre ellos. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Enredo de la nada

El actor, incluso, contó que ya habló con cada uno de los personajes principales y que ninguno tiene idea de dónde salió semejante enredo.

“No entiendo cuáles son las ganas de dañar. Yo pienso que son ganas de figurar, porque no, no, no… en lo absoluto hemos tenido problemas”, expresó.

Ricardo también quiso aclarar una parte que pudo haberse malinterpretado y es su ausencia temporal en el teatro.

“Tal vez, la mala interpretación vaya porque yo ni siquiera estoy ahorita en el teatro. Me di un tiempito de descanso, porque tenía muchos años de viajar de Orotina a San José. Les dije a los muchachos que no iba en esta temporada para descansar y dedicarme a otras cosas que hago”, mencionó.

El teatro Lucho Barahona, de barrio La Soledad, San José centro, pertenece a Mauricio Astorga, Ricardo Jiménez y Magdiel Ramírez. (Luis Navarro)

Para cerrar, dejó un mensaje directo para quienes creen que ellos están en crisis:

“Para los malpensados, nosotros seguimos trabajando con ganas y sin arrugar… porque no hay quien planche”, dijo entre risas con voz de Juan Vainas.