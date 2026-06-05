Jugador español escogió Costa Rica para casarse por segunda vez con periodista

El futbolista Sergio Canales se casó por segunda vez con la periodista Cristina Llorens y en Costa Rica (redes/Instagram)

Diez años después de darse el “sí, acepto” por primera vez, el futbolista Sergio Canales volvió a jurarle amor eterno a la mujer de su vida y escogió Costa Rica para hacerlo realidad.

El jugador español sorprendió a sus seguidores al compartir varias imágenes de una íntima ceremonia junto a su esposa, la periodista Cristina Llorens, con quien decidió renovar sus votos matrimoniales rodeado de sus tres hijos y frente al mar.

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“Y volvió a ocurrir... Pura vida”, escribió Canales en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 548 mil seguidores, acompañando el mensaje con fotografías del emotivo momento.

El futbolista Sergio Canales y la periodista Cristina Llorens están de vacaciones en el país. (redes/Instagram)

La pareja se había casado originalmente en Ibiza, España, en 2016, pero una década después quiso celebrar nuevamente su amor con una ceremonia mucho más íntima y cargada de significado.

Las imágenes muestran a Canales y Cristina frente a la playa al atardecer, mientras sus hijos fueron los principales testigos de una celebración que estuvo llena de detalles románticos.

La pareja disfrutó de su boda a la orilla del mar. (redes/Instagram)

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Tras la ceremonia, la familia disfrutó de una elegante cena frente al mar, aprovechando la espectacular vista y el ambiente tranquilo que ofreció la costa costarricense.

La pareja estuvo por varias semanas en el país donde se dieron la buena vida, pues visitaron la playa y las diferentes cataratas que ofrece Tiquicia.

Canales y Llorens mantienen una de las relaciones más estables del mundo del deporte, pues ambos comenzaron su historia de amor cuando eran adolescentes.

El futbolista Sergio Canales se mostró muy feliz. (redes/Instagram)

Canales jugó en clubes como el Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y el Real Betis y, recientemente, con el Rayados de Monterrey en la liga mexicana.