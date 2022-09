Karina Ramos aconseja a la nueva Miss Costa Rica

Karina Ramos estuvo entre el público invitado a la final del Miss Costa Rica y aprovechó uno de los cortes comerciales para salir a tomar aire. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Karina Ramos sabe muy bien lo que representa ganar la corona de Miss Costa Rica, por eso su mayor consejo para la nueva reina María Fernanda Rodríguez Ávila es que planifique muy bien su futuro porque a partir de ahora se le abrirá un mundo de oportunidades que le podrían servir el día de mañana, cuando acabe su reinado.

La Miss Costa Rica 2014 estuvo entre el público invitado a la gran final y según nos contó, ella conoce a la sancarleña desde hace muchos años, aunque no son tan amigas, pero se alegró mucho al verla cumplir ese sueño por el que se preparó tanto.

En una ocasión hasta les tocó ir a un mismo certamen pero a competir en diferentes categorías. Karina fue como Miss y Fernanda como Teen.

“Ella desde hace mucho hace certámenes y se ha preparado y es superlinda y superelegante. Tengo mucho tiempo de no tener relación cercana con ella ni nada, pero obviamente le he seguido los pasos porque en este mundo de las misses todas nos conocemos y me parece muy bonito porque sé que ella soñó con esto desde hace demasiados años”, dijo sobre la ganadora.

Conozca a la nueva miss Costa Rica: la sancarleña María Fernanda Rodríguez

La exmiss andaba en compañía de la modelo Catalina Murillo. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Karina recalcó que para ella la nueva embajadora de la belleza costarricense tiene mucha presencia frente a las cámaras, además de ser muy guapa, y que eso le servirá mucho cuando esté en el Miss Universo.

Además, le aconsejó que trabaje mucho y que siempre esté dispuesta a aprender, porque eso le ayudará no solo a hacer un buen papel en el certamen internacional sino para el resto de su carrera.

La exreina de belleza compartió unos minutos junto a María González y Natalia Álvarez. Instagram

“Todo el mundo le dice a uno que el Miss Universo hay que disfrutarlo, pero creo que también es importante estar uno dispuesto a aprender, a cambiar de plan, a aprender de diferentes personas porque es un año que se pasa demasiado rápido así que debe aprovechar este año al máximo y no descansar ni un solo segundo. Después de entregar la corona, que descanse lo que quiera. Hay que planear y planear diferentes estrategias que no sean enfocadas solo en el Miss Universo sino en qué va a hacer de su vida después de entregar la corona, pero es porque yo siempre pienso mucho a futuro y eso me ha ayudado mucho, así que ese sería mi mayor consejo”, mencionó.

Karina llegó acompañada de la modelo Catalina Murillo, a quien está ayudando en su proceso de formación para que dentro de uno o dos años compita por la corona de Miss Costa Rica.

Según contó, Catalina ganó recientemente el evento The Paradise Challenge, en el que ella participó en el 2019 así que por lo visto va por buen camino para ser la próxima miss.

Karina Ramos dejó a muchos con la boca abierta