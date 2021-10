Karina Ramos nominada a influencer del año: “Ahora mi contenido de redes es más pensado y maduro”

Karina Ramos no se siente influencer, sino creadora de contenido. Cortesía. Karina Ramos no se siente influencer, sino creadora de contenido. Cortesía.

Solo dos de los siete creadores de contenido en redes sociales que pelean con Karina Ramos el premio de Influencer Latino del Año en los E! People’s Choice Awards, tienen menos seguidores que la tica.

Pero aunque no está en lo alto de la lista de “me gusta”, Kary ya nada detrás de gigantes de las redes sociales como el colombiano Sebastián Villalobos, quien en su Instagram es seguido por más de once millones de personas. O el mexicano Kunno, quien tiene 5,1 millones de seguidores en esa red social. Ellos lideran la lista de aspirantes a ese galardón.

La modelo costarricense, radicada desde hace 10 meses en México, vive un momento dulce en su vida, pues no solo ha logrado colarse en el ojo de muchas personas por su participación en Telehit, sino que en redes sociales es cada vez más seguida.

La tica va por 770 mil en Instagram y sabe que todo lo que la haga resaltar es ganancia. Tiene la ventaja que ahora hay dos naciones respaldándola para el premio de influencer del año.

“Mis redes han ido creciendo mucho, la gente me ha recibido con mucho cariño y eso me hace muy feliz, yo veo que de Costa Rica son la mayoría de seguidores y después vienen los mexicanos, ellos a los extranjeros los tratan muy bien, por eso me he sentido tan a gusto.

“Me avisaron hace casi dos meses (de su nominación a los premios) y yo ya me estaba volviendo loca de no poder decir nada, mi idea es mantener el contenido que he estado haciendo, todos los días intento mejorar y aprender a manejar mis redes de la mejor manera. Ahora mi contenido de redes es más pensado y maduro”, contó.

Hay tiempo de votar hasta el 17 de noviembre en la página de los People’s Choice Awards y la premiación será el 7 de diciembre. Kary cruza los dedos para estar ahí.

“Es un reconocimiento para el país porque soy la única tica ahí y veo que mucha gente ha pedido que nos unamos a votar y eso me hace muy feliz”, comentó.

Un brete serio

Por más que a veces se vea a los creadores de contenido en redes por debajo del hombro, Ramos ha ido entendiendo que es una plataforma para llegar a lugares nunca pensados, por eso cuida tanto lo que comparte.

“A nivel internacional, ser creador de contenido se convirtió en un trabajo a tiempo completo, hay que crearlo, hay que manejar las redes, tener contratos, marcas, etc. Ya no es un hobby y he ido aprendiendo de eso.

“Yo me enfoco en la parte de motivación y la gente aprecia mucho cada vez que comparto algo. Como cuando subo el antes y después, que he subido casi 10 kilos desde que gané Miss Costa Rica y que ese cambio ha traído muchas cosas más que lo físico, ahora me siento más cómoda con mi cuerpo y tranquila y plena como persona. Yo intento motivar a las personas de manera integral, de que se puede lograr todo lo que se propongan, muchas chicas me lo dicen, que al verme les dan ánimos y ganas de trabajar duro”, explicó.

Karina Ramos dice que no sube fotos para que los hombres las vean. Cortesía. Karina Ramos dice que no sube fotos para que los hombres las vean. Cortesía.

Kary afirma que poco a poco ha podido meterse en el gusto de las mujeres, a pesar de que dice que ganarse a ese género, incluso siendo parte, es casi misión imposible.

“Sí, yo desde hace mucho enfoqué mi contenido para que fuera para ambos sexos, antes solo subía fotos porque eran bonitas y ya, ahora pienso un poco mejor, en el mensaje y a lo que quiero llegar, gracias a las publicaciones de motivación y de mi historia de vida, con lo del machismo y el acoso, se han ido acercando muchas chicas y eso me gusta bastante, creo que el odio en redes no viene de un género, es algo que está ahí y de alguna manera hay que erradicarlo”, dijo.

Agregó que las fotos sensuales que sube es porque le gusta cómo se ve y cómo se siente, no para que la llenen de piropos un montón de hombres.

“Es algo muy mío, no para que las vean los hombres, creo que también hay muchas chicas que se sienten inspiradas al ver una mujer segura de su cuerpo y creo que ese es el mensaje más importante”, señaló.

Aunque lucha por el premio a la influencer del año, no se siente como tal.

“El término influencer está un poco tergiversado, yo creo más en creador de contenido, porque a mí lo que me gusta es compartir mi vida, cosas personales, pero mi propósito no es influenciar sino dejar un mensaje positivo siempre que se pueda”, agregó.

Ramos contó que lleva un tiempo viviendo prácticamente de las redes sociales y sabe que ahora estas dan mucho trabajo a las personas; sin embargo, recomienda llevar una carrera universitaria de la mano con lo que se haga en Internet.

“A mí muchas chicas me preguntan y me dicen que les gustaría trabajar en esto y que los papás les dicen que tienen que estudiar y a todas les contesto que sí hay que estudiar, yo por seis materias no terminé la carrera de relaciones públicas, pero sé que mucho de lo que he hecho es gracias a lo que aprendí en esa carrera”, aseguró.