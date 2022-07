Karina Ramos: ¿Qué la enoja?, ¿qué la hace feliz? Ella contesta eso y más

Karina Ramos cumplió 29 años y dice que todo apenas comienza. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Karina Ramos goza al máximo su momento, en los negocios le va bien, ha crecido mucho en su trabajo como presentadora en Telehit y se ha convertido en un ejemplo para muchas personas que la admiran y la siguen en sus redes sociales.

Pese a esa vida tan linda, reconoce que también le toca llorar de vez en cuando. Ella intenta aprender cada día y al mismo tiempo busca relajarse, pues sabe que no todo puede ser como ella espera.

Con motivo de su cumple número 29, este jueves, entrevistamos a la Miss Costa Rica 2014 y la pudimos conocer aún más de lo que se ve en redes.

[ Karina Ramos tuvo que llevar guardaespaldas a su fiesta de cumpleaños ]

-¿En qué momento está de su vida?, ¿se siente un ejemplo para las más jovencitas?

Si me lo hubiera preguntado hace un tiempo, probablemente hubiera dicho que no, pero he trabajado tanto por todo lo que tengo, he sufrido y he llorado tanto por mil cosas que la gente no tiene idea que me han pasado, que realmente quiero transmitirle a otras personas que también lo pueden hacer.

Yo soy una chica de Coronado, que crecí entre vacas, no vengo de una familia millonaria que trabaja en medios hace años, yo lo que tengo lo he construido junto con mi familia, que me ha apoyado en todo y hay muchas chicas que quieren seguir ese camino y no lo encuentran porque no es fácil, tener ganas no es suficiente, por eso me gusta mucho cuando me dicen que las inspiro, porque ellas me motivan a mí, si no fuera por ese apoyo, probablemente yo ya hubiera dejado todo botado, porque no es fácil, es muy demandante emocionalmente.

Karina Ramos sabe que tiene muchas personas que siguen sus pasos. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

[ Seguidores de Karina Ramos asistieron a su fiesta y pudieron conocer a la Kary real ]

-¿Qué le llena el corazón?

Más allá de estar con mis perritos, lo que más feliz me hace es pasar tiempo conmigo misma, ha sido muy terapéutico y eso me lo trajo la pandemia, aprender a estar sola, siempre he estado muy rodeada, mi trabajo lo requiere, pero ahora valoro cualquier momento que tengo a solas, me da mucha paz, tranquilidad, me permite ordenar mis ideas.

-¿Qué la enoja?

Me enojan las mentiras, también la gente que se compromete a algo y no lo hace, soy una mujer muy de palabra y si digo que lo voy a hacer, lo hago, no importa cuánto me cueste.

-¿Hay algo que la ponga triste?

La impotencia es lo que más me pone triste, muchas veces uno quiere arreglar cosas o cambiarlas y no están en mis manos, si no puedo, ¿cómo hago?, entonces he aprendido a soltar, pero ahí vamos en el proceso, quiero hacerlo de manera más fácil.

-¿Es la Karina que en algún momento quiso ser?

Nunca me imaginé que pudiera ser una carrera tan relajada, siempre fui muy explosiva, con el carácter de mi papá y de la familia Ramos, impulsivos, acelerados, con carácter fuerte y he aprendido a controlarme, ya tengo más paciencia, no soy de pelear, aprendí a observar más y hablar menos.