Karina Ramos soltó la verdadera razón por la que se fue de Telehit hace casi tres años

Karina Ramos trabajó en Telehit durante año y medio. Fotografía: Cortesía Karina Ramos.

A casi tres años de su salida de Telehit, Karina Ramos habló sobre la verdadera razón que motivó su renuncia del canal mexicano.

La modelo y empresaria empezó a trabajar en esa televisora en enero del 2021, pero en agosto del 2022 sorprendió con la noticia de que se iba de ahí.

En el más reciente episodio del video pódcast mexicano “Sin pelos en la lengua”, Kari contó que cantó viajera de ahí debido a que otro de sus trabajos despuntó.

“Uno de los puntos más importantes para finalizar mi relación con Telehit era que yo viajaba mucho y no estaba dispuesta a negociar eso”, mencionó miss Costa Rica 2014.

Explicó que en ese tiempo le comenzó a salir mucho trabajo en redes sociales con marcas y ella decidió quedarse con esas oportunidades.

¿Por qué Karina Ramos renunció a Telehit?

“Llegó un punto en el que mi carrera, si se puede llamar carrera la de influencer, estaba muy activa, entonces los viajes de marcas y cosas así requieren de que tenga tiempo disponible y dije que por más que la televisión es lo que más me gusta y más me apasiona, creo que lo tengo que negociar un tiempo porque la mayoría de mi trabajo no está ahí en este momento”, dijo sobre aquella decisión de agosto del 2022.

En Telehit, Kari presentó el programa Qué News Telehit.

Karina Ramos se sigue abriendo paso en la televisión mexicana. Fotografía: Cortesía Karina Ramos. (Cortesía/Cortesía)

