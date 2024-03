Karol G: Nao, una niña con parálisis, cumple su sueño de ver a la Bichota gracias a doña Merry

Naomy Bonilla Hernández pudo cumplir su sueño de ir al concierto de Karol G gracias a la ayuda de Doña Merry y otras personas.

El paso de Karol G por Costa Rica quedará en el recuerdo de miles de ticos que asistieron a sus dos conciertos de este fin de semana, pero en especial en la memoria de una jovencita cuyo regalo de 15 años más deseado era conocer a su cantante favorita.

Naomy Bonilla Hernández, quien tiene parálisis cerebral infantil, se volvió viral en los últimos días en redes sociales, luego de que su maestra la grabara diciendo, con ayuda de una tableta, que su mejor regalo sería conocer a la Bichota.

Doña Mery, personaje del humorista Roque Ramírez, fue una que vio su video y se conmovió tanto que no dudó en apuntarse a ayudarla para cumplir su mayor anhelo.

La productora Move Concerts y algunos patrocinadores también hicieron posible que esta pequeña, vecina de San Isidro de Grecia, asistiera al concierto que dio la colombiana el domingo, haciendo así su sueño realidad.

Doña Nataly Hernández Espinoza, mamá de Nao (como le dicen de cariño), nos contó que ellos intentaron en principio comprarle la entrada, pero que les informaron que el área para discapacitados solo era para mayores de 18 años y no insistieron más.

Sin embargo, tras acercarse el concierto, Naomy no dejaba de repetir en su aula que quería conocer a Karol G y fue cuando su maestra decidió grabarla y compartirla en sus redes para ver si alguien las ayudaba.

Karol G se presentó el 9 y 10 de marzo en el estadio Nacional. (Jorge Navarro para La Nación)

“Todo empezó en la escuela, el año pasado para un festival del FEA (Festival Estudiantil de las Artes) bailaron una canción de Karol G, entonces ellas iban de rosado, con peluca y toda la cosa. Ya después, cuando nos montamos al carro, en la emisora que íbamos escuchando estaban dando una canción de ella y Noa se tocaba el oído y me señalaba el radio, entonces ahí fue donde me di cuenta que le gustaba Karol G, porque me pidió que le subiera el volumen. Le incorporamos en la tableta las canciones de ella y ya fue que en la escuela le dieron pelota con eso”, contó doña Nataly.

Naomy fue al concierto con su mamá Nataly Hernández Espinoza y Doña Merry, personaje de Roque Ramírez.

Su carita de felicidad

Fue hasta el jueves de la semana anterior que Naomy recibió la gran noticia de que iba a poder asistir a su primer concierto y que, además, la iban a llevar y traer del estadio Nacional gracias a un patrocinador que consiguió doña Merry.

Según contó su mamá, desde ese día sus ojos brillaban de felicidad al saber que iba a ver a la Bichota.

La productora del concierto intentó que la artista la recibiera en el camerino antes de salir a cantar; sin embargo, no fue posible.

Naomy Bonilla disfrutó del concierto en el área de palcos y Doña Merry la acompañó todo el concierto.

Aún así, el solo hecho de estar en el estadio, en el área de palco y ver de lejos a la artista, llenó de emoción el corazón de Nao.

El deseo de Naomy se volvió viral

“Que el concierto lo empezara narrando una historia, contando un cuento, eso fue lo que captó toda la atención de ella. Eso fue lo más bonito, porque cuando empiezan a narrar, ella inmediatamente prestó atención al escenario y cuando escuchó la música y empezó a salir Karol G, bueno, la cara de esa chiquita yo no me la voy a borrar nunca porque no le puedo explicar su expresión, era como un brillo en los ojos, como de ¡wow! Fueron tantas emociones las que ella vivió en ese momento que fue increíble. De hecho, no sabía si ver el concierto o solo ver a Naomy, yo no me quería perder ningún gesto que ella hacía”, dijo la madre muy feliz.

Doña Nataly agradeció a todos los que hicieron posible que su hija viviera un día tan especial y aprovechó para enviar un mensaje a todas las productoras de conciertos para que le den más acceso a la persona con discapacidad, pues según dijo, tuvieron varias dificultades para movilizarse con la silla de ruedas.

“Yo como mamá no me podía imaginar que Naomy estuviera en un video viral, que llegara a tanta gente, con un video tan simple, siendo ella, como se comunica ella y tanta gente se uniera para hacerla feliz, para mí eso no tiene precio”, agregó.

Naomy cumplirá sus 15 años el 24 de diciembre próximo, por eso decimos que fue su mejor regalo de cumpleaños adelantado.

Jamás la olvidará

Doña Merry, por su parte, dijo sentirse muy feliz y contenta de ser “un instrumento de Dios para bendecir a otras personas” y que lo vivido junto a Naomy jamás lo olvidará, pues no logra borrar de su mente lo feliz que estaba ella en el concierto.

“Esa chiquilla estaba... vieras el vacilón, porque no quería comer de la ansiedad que tenía y ella come por medio de sonda, todo es licuadito y yo le dije: ‘Mire mi chiquita, usted ahorita está emocionada, es de la ansiedad, es por la emoción que está así, pero usted va a ocupar de la comidita, así que tiene que comer’, y de lo más linda comió y luego estaba superemocionada, me agarró la mano, empezó a brincar conmigo, aplaudíamos y toda la cosa, vieras qué bonito”.

Doña Nataly Hernández dijo estar muy agradecida con todos los que hicieron posible que su hija fuera al concierto, en especial a Doña Merry y la productora.

“El piecito lo movía y yo le decía a la mamá: ‘¿Le está pasando algo?’, y ella: ‘No, es que está emocionadísima’, vieras que cosa más linda cómo corrió la mamá por ella, le hizo un pantalón divino y una blusa divina, la peinaron guapísima, ahí le llevamos unos detallitos nosotros, pero vieras que sí, fue una experiencia muy linda haber compartido con ella”, dijo Merry.