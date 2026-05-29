Katherinne González, de Pelando el ojo, ya encontró nueva diputada para imitar, descubra de quién se trata

Katherinne González es una de las imitadoras del programa radial Pelando el ojo. (redes/Instagram)

La humorista Katherinne González volvió a sacarle risas a los oyentes de Pelando el Ojo con una nueva imitación inspirada en la diputada Joselyn Sáenz Núñez, quien recientemente se volvió viral en redes sociales por la famosa frase de “sacarse la lechita”.

La imitadora contó que esta nueva voz nació prácticamente de manera espontánea luego de escuchar un video de la legisladora hablando sobre lactancia materna.

“Ustedes que hacen un esfuerzo enorme por extraerse la lechita”, decía la diputada en el clip que rápidamente empezó a circular en redes y que terminó convirtiéndose en tema de memes y comentarios entre los usuarios.

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Katherinne González contó cómo nació su nueva imitación

Katherinne explicó que apenas escuchó la voz de la diputada sintió que podía convertirla en personaje para el programa, por lo cual lo habló con su director Norval Calvo.

“A diferencia de otros personajes que he hecho, que he tenido que practicar bastante, este fue algo muy espontáneo. Me salió el video de la diputada y yo dije: ‘Ok, a mí me encanta hacer voces agudas, hacer voces más chineadas’, y de una vez le dije a Norval que si podía sacarla al aire”, comentó entre risas.

Joselyn Fabiola Sáenz Núñez es una de las diputadas electas del Frente Amplio en este nuevo gobierno. (Frente Am/frenteamplio.org)

Falta perfeccionarla

González aseguró que una de las cosas que más disfruta de trabajar en Pelando el Ojo es precisamente descubrir nuevos personajes conforme avanza la actualidad política y social del país.

“La verdad es demasiado emocionante cuando cambia cada gobierno porque a uno le queda el reto de ir buscando personajes o dejando que todo vaya fluyendo. Yo no me considero una persona que siempre está buscando qué personaje hacer, pero cuando aparece uno y digo: ‘Ese es’, ahí voy de una”, explicó.

Eso sí, reconoce que todavía está en proceso de perfeccionar la imitación y de conocer más sobre la diputada para poder sacarle todavía más provecho humorístico.

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“Todavía me falta muchísimo, tengo que practicar demasiado y conocer mucho más a esta diputada, pero bueno, ya dimos el primer pasito”, agregó.

Katherinne González se ha convertido en una de las figuras más queridas de Pelando el Ojo gracias a sus imitaciones y personajes, muchos de ellos inspirados en figuras públicas y situaciones virales que terminan dando mucho de qué hablar entre los costarricenses.