Kattya Granados se derrumbó al recordar un duro momento que vivió el día de su cumpleaños

A un día de cumplir 52 años, la mamita de Keyla Sánchez, Kattya Granados, abrió su corazón para recordar cómo vivió sus anhelados 50 años.

“Después de los 15 años, se van disparados los años, es un abrir y cerrar de ojos, uno pasa por los 30, 35, 40 y empieza uno a prepararse para los 50, que es la mitad, es estar en la plenitud, la madurez, experiencia y conocimiento, entonces es estar en un pachangón”, puso en sus historias de redes sociales.

La sobreviviente de cáncer de mama tenía muchas esperanzas para celebrar sus 50 años; sin embargo, sus planes no salieron como quería.

“Mi día llegó, pero no de la mejor forma, hoy hace 2 años, yo estaba en el hospital México con mi mamá, ella estaba entubada, en cuidados intensivos y yo le suplicaba, le hablaba para decirle que la amaba, le ponía alabanzas y predicaciones, le susurraba al oído para pedirle que abriera los ojos, le decía: ‘Abra los ojitos, mañana yo cumplo 50 años de que Dios a través de usted me dio la vida’. Y es que ella me regaló en diciembre un saquito que quería estrenar para que lo viera, y de verdad al día siguiente vi el milagro, abrió los ojos unos segundos, ella me vio y sonreía, le podía leer los labios que me decía preciosa”, contó.

La guapa mamita de Keyla Sánchez confesó que todo el proceso que ella vivió con su madre fue una de las cosas más duras y tristes que como ser humano ha experimentado.

Recordemos que Olga Vega, abuela de la presentadora de canal 7, falleció el 11 de febrero del 2022, debido a que tenía una enfermedad llamada polineuropatía severa.

A pesar de que ha pasado el tiempo, Granados la recuerda con gran cariño ya que era uno de sus seres queridos más preciados.

La también influencer confesó que le encanta cumplir años; sin embargo, agregó que ahora todo es muy diferente.

“Celebro los cumpleaños un poco diferente, eso no quiere decir que no los disfrute o le agradezca a Dios infinitamente por este regalo de vida, que me da”, expresó.