Kavvo dice haber aprendido la lección y lanza su primer disco

Kavvo inició su carrera en el 2019 y acaba de lanzar su primer disco "En le casa mami". Cortesía (Cortesía Universal Music)

El cantante nacional Kavvo está que no cabe de la contentera y dejó atrás la controversia luego de decir que en Costa Rica “es muy fácil” pegar una canción.

El joven de Tilarán acaba de lanzar su primer disco llamado “En la casa, mami”, que contiene 14 temas de su autoría, luego del éxito de su EP “Procedente” que lanzó en el 2022 y que contiene “Amarrau”, la canción que lo dio a conocer.

Hablamos con él sobre este álbum, que fue producido por César Mora (Cesc Mora) y Kevin Baltodano (Balto), bajo el sello de Virgin Music Group Centroamérica.

- ¿Por qué ese nombre del disco?

El nombre viene porque yo comúnmente en las canciones me presentó como la VV en la casa mami, es lo que yo digo, entonces por eso al álbum le pusimos En la casa mami. Ese dicho nace de dichos familiares, mi familia es mucho de dichos, entonces pongo muchos dichos de mi familia en mis canciones, viene por ahí.

- ¿Cómo estuvo ese trabajo de composición?

Hay canciones que tienen año y medio de haberse hecho, dos años, inclusive, entonces es un proceso. Es que tenía mucho material guardado, el cual fui escogiendo el que me gustara más, pero tengo que ser sincero, duré como un año en escogiendo todo, había materiales que me parecían que ya estaban un poco viejitos y que podía refrescar más a la hora de sacar al álbum y eso fue lo que pasó, por eso el álbum se tardó como un añito.

- ¿Cómo fue esa escogencia de la primera canción “Amor difunto”? ¿Qué tiene de especial para ser la primera en dar a conocer?

Porque era de un género que la gente no me escucha mucho, es un rap, es una canción más personal, que no tiene coros ni nada, es una canción donde hablo más que nada lo que yo quiero decir y ya después de ahí sí viene como Kavvo artista más comercial, acústico, corrido, reguetón, etcétera.

- ¿Qué fue? ¿Se le murió el amor, anda despechado?

Yo hablo de una experiencia personal casi siempre, soy una persona muy sentimental, entonces por ahí va el asunto, siempre me apego mucho a lo que es el desamor, me gusta mucho tocar ese tema porque es algo que las personas tenemos en común, un amor que recordamos, que no se pudo, algo fallido, alguien que nos lastimó, entonces me gusta entrarle por ahí a la gente.

- ¿Ha estado enamorado?

Como cinco o seis veces.

- ¿Pero cuál recuerda más o ha servido de inspiración para esas canciones?

Las primeras cuatro...

- En este álbum veo que tiene una colaboración con Bryan Castro, ¿por qué lo invitó a él?

Lo conozco desde que empecé en esto, él antes de mí ya era artista, ya tenía varias canciones en la radio sonando y él me dio la mano en el 2019 cuando empecé, entonces no es una coincidencia que él esté ahí, él es un gran amigo, un gran ser humano, es de las mejores voces a nivel urbano en el país, a nivel urbano él me parece una de las voces más completas y creo que es un artista que se merece más oportunidades.

- ¿Siente que alguna de estas nuevas canciones va a superar el éxito que tuvo Amarrau?

Ninguna canción va a superar Amarrau, por más vistas que tenga, ninguna. Amarrau es una canción que no se va a poder superar en mi perspectiva porque fue la que cambió mi vida, no hay ninguna canción que la iguale.

Kavvo es uno de los artistas urbanos más pegados y su gran sueño es llevar su música a Colombia. (Cortesía Universal Music)

- Usted en una ocasión dijo que aquí en el país es fácil pegar una canción, ¿se arrepiente de eso o siente que con este nuevo álbum va a demostrar lo que dijo?

Me arrepiento, pero de la forma en que lo dije; sin embargo, ahora hay muchas plataformas y hay maneras variadas en las que usted se puede dar a conocer en la música, para que entiendan mejor.

- ¿Qué viene ahora?

Tenemos una semanita de haber sacado el álbum y estamos aquí moviéndonos y lo que son show y demás, localmente hablando, en mis redes sociales estoy muy activo con eso, por si quieren irme a escuchar en vivo y el 28 de enero vamos a estar abriendo el concierto de Yandel y el 2 de marzo vamos a estarle abriendo en el estadio Nacional a Don Omar y estamos en eso, en lo que viene del año vienen más sorpresas.

- Veo que tiene muchas ganas de hacer un concierto solo suyo para compartir con sus seguidores...

Nunca he hecho eso y me gustaría, vamos a ver qué pasa. Hubo mucha gente que se quiso apuntar y ya hay gente de San José preguntando que cuándo vamos a hacer la fiestica. Es que hacer un concierto así lleva mucho tiempo, preparación, y el tiempo a veces uno lo tiene contado en otras vueltas y ahora que salió mi primer disco quiero celebrarlo de esa manera.

- Veo que viene con nuevos ritmos, no solo urbano, ¿espera conquistar nuevo público?

Trae como cinco ritmos en total, incluyendo reguetón, baladas acústicas, corridos tumbados, rap y trap, es para todos los gustos.

Kavvo desea hacer un concierto para presentar todas sus nuevas canciones. (Jose Cordero)

- ¿Planea ir afuera a promocionar el disco?

Estamos en eso, me gustaría ir a promocionar el álbum a Colombia, pero si es a vacacionar me gustaría ir a Dinamarca o Australia, algo así.

- ¿Para cuándo el nuevo video?

De hecho, apenas terminemos con el estreno del álbum estamos pensando qué sacar el otro mes, pero sí ya estamos planeando todo, la música sigue y queremos sacar algo cada mes porque el año pasado al público le quedé debiendo mucho, el mismo público ya me regañó y por eso quiero sacar nuevas canciones más seguido.