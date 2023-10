Productor de concierto en Expo Pital: “A Kavvo se le subió el ego y dijo que no iba a cantar”

Kavvo es el intérprete de la pieza "Amarrau" y "Close Friends".

Los asistentes al concierto de la Expo Pital 2023, que se realizó este sábado 14 de octubre, se quedaron con las ganas de ver a Kavvo en tarima a pesar de que el cantante nacional estaba en el lugar.

Según publicó el artista en sus redes sociales este domingo, no dio su show por culpa del clima y porque no podía quedarse más tiempo en San Carlos, pues debía cumplir con otro concierto privado que tenía en Eventos Pedregal, en Heredia.

Sin embargo, Eduardo Sánchez, productor del concierto, asegura que el artista no quiso cantar porque había muy poco público, a pesar de que ya se le había pagado y se había acordado que él abriría el concierto para que le diera tiempo de ir al otro evento.

Este concierto era parte del cierre de la Expo Pital 2023.

El concierto estaba para iniciar a las 4 p. m.; sin embargo, a esa hora estaba lloviendo mucho y la salida de los artistas se retrasó unos minutos.

“A las 4:30 p. m. le digo al mánager de él, David Chacón, que le demos porque yo sabía que él tenía otro evento más tarde, pero el chiquillo no quiso salir porque había poca gente. A Kavvo se le subió el ego y dijo que no iba a cantar. Esa hablada que él se echó en Instagram es falso, es mentira, porque hasta le pregunté qué es lo más tarde que puede salir, porque ya había escampado, pero ahí se quedaron y se quedaron perdiendo el tiempo, y el mismo mánager me escribe y me dice que es que él no quiere cantar porque había muy poca gente”, mencionó.

Ese día se presentaban también Ghettox, Mekatelyu, Banton y Dj Richard y todos ellos sí salieron a cantar y hasta lo echaron al agua con el público, según un video que circula en TikTok.

LEA MÁS: Al artista nacional Kavvo le llovió por una razón

Un video dejó en evidencia que el artista Kavvo no se presentó a dar un show

Este lunes las redes sociales de Kavvo aparecen en “reconstrucción” y sin una sola publicación, pero logramos captar la publicación que hizo aclarando que sí tenía todo el interés de presentarse, pero que las condiciones climáticas se lo impidieron.

El empresario Eduardo Sánchez mencionó que ya al artista se le había pagado y que hay un contrato de por medio, por lo que está a la espera de ver si le devuelven el dinero.

“Tengo que hablar bien con su mánager porque si tuviera vergüenza y fuera profesional devolvería todo el dinero”, le tiró.

Estas fueron las disculpas que publicó Kavvo al no presentarse en el concierto del sábado.

El productor de conciertos agregó que es una lástima el comportamiento del intérprete de “Amarrau” porque eso afecta al gremio de la música urbana, así como a su empresa, pues la gente se quedó con ganas de verlo, pues para eso pagaron la entrada.