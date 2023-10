Al artista nacional Kavvo le llovió por una razón

Kavvo dio su versión y contó que fue lo que sucedió.

El cantante costarricense Kavvo fue blanco de críticas en redes sociales por no presentarse en un show.

Un video publicado en TikTok por un usuario llamado Josué DJ ONE, dejó en evidencia que el artista nacional no quiso cantar en Expo Pital.

En el video se escucha a uno de los presentadores decir: “Todos los artistas que estamos aquí nos debemos a ustedes. Les voy a decir algo que es muy serio, Kavvo está en el carro, se bajó, vio que había poca gente y dijo que no iba a cantar. Si un artista de verdad tiene corazón para devolverle el amor a la gente canta si hay diez o si hay 10 mil personas”.

En el video recalcaron lo que dijo el presentador y escribieron: “Kavvo no quiso cantar porque habían pocos”.

Los pocos asistentes que se pueden observar en el video empezaron a gritar cosas para el artista y varias personas se manifestaron dejando comentarios en el video.

Kavvo, para no hacer más grande el problema, se manifestó a través de su cuenta de Instagram, donde escribió: “Quisiera pedir disculpas a las personas que asistieron a la Expo Pital y aclarar que nos regresamos para San José porque teníamos otro show. Nosotros nos presentábamos a las 4:30 p. m. y justo 15 minutos antes estábamos en el lugar, a las 4:30 estaba lloviendo full y no había persona así que, por obvias razones, tuvimos que esperar”.

Asimismo dijo que parte de su show dura entre 30 y 40 minutos y que no podía esperar tanto ya que tenía otra presentación a las 8:30 de la noche en el Pedregal y el viaje de vuelta duraba 2 horas y 34 minutos.

“Esperé una hora y a las 5:30 me comunican que me suba a cantar, pero en ese caso ya se me hacía imposible llegar a mi segunda presentación”, comunicó.

También expresó que él y su equipo tenían todo el interés en hacer la presentación pero el clima fue un factor.

El intérprete de “Amarrau” dijo que preguntaron a qué hora terminaba la Expo para ver si después de la presentación en Pedregal se devolvían o si era posible ir otro día. Sumado a esto dijo que no era culpa de nadie que él no se pudiera presentar, además agregó que entre la organización y su equipo existe un contrato de por medio donde ambas partes debían cumplir.

“Ambas partes debían cumplir y de nuestro lado cumplimos llegando al lugar a la hora pactada”, concluyó.