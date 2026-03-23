Kavvo reveló algo que le cambiará la vida para siempre

Kavvo se enteró que pronto será papá de una niña. (redes/Instagram)

El cantante urbano Kavvo y su pareja siguen viviendo días que jamás olvidarán, y es que este fin de semana dieron otro paso enorme en esta nueva etapa: ¡ya saben que serán papás de una niña!

La revelación del sexo del bebé se dio este domingo en medio de una actividad muy especial, en la que reunieron a sus familiares y amigos más cercanos para compartir el esperado momento.

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Como ya es tradición en este tipo de celebraciones, la pareja hizo el conteo regresivo rodeada de pura emoción y nervios, hasta que finalmente llegó la gran sorpresa: un humo rosado empezó a salir, confirmando que la cigüeña viene con una chiquita en camino.

Kavvo y su pareja tuvieron la revelación de sexo de su bebé

El momento estuvo cargado de gritos, abrazos y mucha felicidad, dejando ver lo ilusionados que están ambos con la llegada de su bebé, que cada vez está más cerca.

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Sin duda, Kavvo está atravesando uno de los capítulos más especiales de su vida, combinando el éxito musical con una noticia que le está robando el corazón.