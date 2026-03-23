Farándula

Kavvo reveló algo que le cambiará la vida para siempre

El cantante urbano Kavvo vive un gran momento a nivel personal

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Kavvo se enteró que pronto será papá de una niña
Kavvo se enteró que pronto será papá de una niña. (redes/Instagram)

El cantante urbano Kavvo y su pareja siguen viviendo días que jamás olvidarán, y es que este fin de semana dieron otro paso enorme en esta nueva etapa: ¡ya saben que serán papás de una niña!

La revelación del sexo del bebé se dio este domingo en medio de una actividad muy especial, en la que reunieron a sus familiares y amigos más cercanos para compartir el esperado momento.

LEA MÁS: Cantante Kavvo vuelve hablar del vicio al que le dio la espalda hace siete meses

Como ya es tradición en este tipo de celebraciones, la pareja hizo el conteo regresivo rodeada de pura emoción y nervios, hasta que finalmente llegó la gran sorpresa: un humo rosado empezó a salir, confirmando que la cigüeña viene con una chiquita en camino.

Kavvo y su pareja tuvieron la revelación de sexo de su bebé

El momento estuvo cargado de gritos, abrazos y mucha felicidad, dejando ver lo ilusionados que están ambos con la llegada de su bebé, que cada vez está más cerca.

LEA MÁS: Kavvo dice haber aprendido la lección y lanza su primer disco

Sin duda, Kavvo está atravesando uno de los capítulos más especiales de su vida, combinando el éxito musical con una noticia que le está robando el corazón.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Kavvocantante KavvoKavvo papá
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.