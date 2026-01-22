Kenia Os desata polémica al contar episodio con Peso Pluma cuando él tenía pareja

La cantante Kenia Os dio de qué hablar tras una entrevista con la prensa internacional, en la que reveló detalles sobre el inicio de su vínculo con Peso Pluma.

Sus palabras generaron diversas reacciones, especialmente por referirse a sentimientos que surgieron cuando el cantante aún tenía pareja.

La artista aclaró que no existió ningún tipo de relación ni infidelidad mientras él estaba comprometido sentimentalmente. Según señaló, ambos mantuvieron distancia y respeto hasta que la relación anterior del cantante llegó a su fin.

Kenia Os dio detalles de los inicios de su relación con Peso Pluma. (Billboard Latin/Instagram)

Primer acercamiento

A casi un año de su relación, Kenia Os indicó que el primer contacto ocurrió durante la grabación del video musical “Tommy y Pamela”, donde existió una atracción mutua que no pasó a más.

Según contó, ambos estuvieron nerviosos y hasta tensos, pero el acercamiento definitivo se dio tiempo después, cuando los dos ya estaban solteros.

Relación hecha pública

De acuerdo con la influencer, la comunicación inició por medio de mensajes en redes sociales y avanzó de manera natural. La pareja decidió hacer pública su relación únicamente cuando ambos se sintieron seguros del momento que atravesaban.