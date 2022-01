Keyla Sánchez confesó su amor hacia Yiyo Alfaro: “Él está soltero y yo también”

Keyla Sánchez y Yiyo Alfaro han estado muy juntitos últimamente y desde hace semanas se rumora que son más que amigos. Instagram

Keyla Sánchez reconoció públicamente que le encanta Yiyo Alfaro y que no ve ningún problema en que lleguen a ser pareja porque actualmente los dos están solteros.

La presentadora de ¡Qué buena tarde! fue entrevistada por sus colegas de De boca en boca porque desde hace semanas se especula que ella y su compañero de programa tienen más que una amistad de años.

La Teja buscó a los dos presentadores para que hablen del tema, pero no han querido contestarnos. La ramonense sí decidió soltar la lengua en el programa del 7 este miércoles.

“¿Si hay algo más que una amistad?, diay no sé, solo el tiempo nos dirá si sí, si no. De que lo amo con todo mi corazón, lo amo, que lo admiro, también, pero es que él está soltero, está muy feliz así, que lo diga Bismarck (Méndez) y yo también. Yo hace qué, dos o tres meses por ahí que ya quedé soltera, entonces, vamos a ver qué nos dice Dios, la vida y el tiempo”, mencionó la conductora cuando le preguntaron sí en verdad eran pareja.

[ Keyla Sánchez: “La relación amorosa se terminó” ]

A mediados de noviembre del año pasado la conductora anunció que su relación amorosa con el jugador Carlos Hernández había terminado luego de nueve años y un hijo en común.

Yiyo, por su parte, no tiene pareja formal desde octubre de 2019 cuando cortó con la maquillista María José Ulate, actual pareja sentimental de Mauricio Hoffmann.

Por cierto, el “Macho” prefirió no hacerle ninguna pregunta a Keyla y tampoco opinó al respecto.

Le gusta más ahora

La presentadora de Tu cara también reconoció que le gusta más Yiyo como está ahora que cuando se conocieron, hace 10 años.

“Siempre lo he dicho, yo con pareja o sin pareja, inclusive cuando Yiyo estuvo con su pareja y todo, para mí es superguapo. Inclusive, siento que está en su mejor momento, en su mejor etapa, no tanto físicamente, sino también en lo deportivo, en lo laboral, entonces, obviamente es un todo. De que me gusta y lo veo guapo, por supuesto”, dijo.

Keyla aseguró que entre ellos nunca ha habido ni un beso, aunque Choché Romano, amigo de los dos, siempre ha dicho lo contrario ya que es testigo de que cuando fueron compañeros en canal 9 anduvieron juntos.

Choché Romano los pasa vacilando en ¡Qué buena tarde! y en el podcast que tienen de que acepten que se gustan. Instagram

El mismo periodista de De boca en boca, Wálter Obando, le tiró y le dijo que él sí los había visto besándose detrás de ese edificio (donde quedaba canal 9), y que dejara de negar que en el pasado tuvieron algo.

“Yiyo ha tenido un cambio, es otro hombre al que yo conocí. Obviamente, la madurez, la vida se ha encargado de él, pero ahorita de que lo prefiero mil veces a como está ahorita, es un hombre supercompleto, buen hijo, buen tío, buen novio, buen proveedor, así que le doy un cien″, dijo Keyla.

¿Será que pronto veremos a los presentadores confirmando su amorío con un gran beso en sus redes sociales?, solo eso es lo que falta para comprobar que los dos se gustan desde hace tiempo.