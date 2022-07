Keyla Sánchez: “En redes sociales la gente es muy mala”

Keyla Sánchez dice que las cosas nunca se las dicen de frente. Instagram

Keyla Sánchez asegura que la gente es muy mala en redes sociales y que por eso, no le afecta lo que digan o no digan de ella.

En una entrevista que dio para el programa de televisión De boca en boca, aseguró que mucha gente le tira de manera virtual pero en la calle no se atreven a decirle ni papa.

“Me toca hacerme de la vista gorda, como ignorar; no es la primera vez y lo seguiré haciendo las veces que sean necesarias. Yo tengo muy claro quién soy y qué es lo que quiero. La gente en redes sociales es muy mala, no solamente ahorita, se pone detrás de un teclado o un teléfono y dicen muchas cosas, ( pero) te tienen en frente y no dicen nada”.

Agregó que más bien le pide a Dios por los corazones de la gente que le tira, pues sabe que los que se amargan son ellos y no ella.

“Mucha gente tiene vacíos en sus vidas y en sus corazones y uno lo que hace es orar por ellos y por sus corazones, para que Dios los cambie, pero a mí sinceramente no me afectan, nunca me han afectado y no me van a afectar. Lo principal es que no me roban la paz”, afirmó al programa.

