Keyla Sánchez es una de las afectadas por cancelación de vuelos en el aeropuerto Juan Santamaría

Keyla Sánchez estaba toda feliz con su viaje, pero la sonrisa se le apagó cuando anunciaron la cancelación de los vuelos. (Instagram/Instagram)

Keyla Sánchez es una de las decenas de personas afectadas con la cancelación de vuelos en el aeropuerto Juan Santamaría.

Una falla eléctrica en el radar de la terminal aérea provocó, desde buena mañana de este miércoles, que el Servicio de Vigilancia Aérea suspendiera las salidas y llegadas de los aviones hasta nuevo aviso.

LEA MÁS: Vuelos están paralizados en el aeropuerto Juan Santamaría por posible falla en el radar

La presentadora de El Chinamo, de Teletica, estaba muy ilusionada con el vuelo que tenía; sin embargo, la sonrisa se le apagó al enterarse de la noticia de la falla.

Keyla tenía planeado viajar sola rumbo a Ecuador, pero ahora le tocará esperar, como el resto de los turistas, a que se arregle la falla.

Su viaje no es de placer sino que va en plan trabajo, pues una de las marcas que la patrocina la invitó a la inauguración de uno de sus nuevo modelos.

LEA MÁS: Por esta razón Costa Rica cerró su espacio aéreo y suspendió todos sus vuelos este miércoles

Un problema en el radar del aeropuerto Juan Santamaría provocó la cancelación de todos los vuelos. (Jose Cordero/José Cordero)

Según contó al llegar al aeropuerto, en este evento no solo hará contenido para sus redes sino que también la escogieron para darle un mensaje a los invitados.

“Qué honor y que enorme responsabilidad poder estar frente a tantas personas y países representados, compartiendo un mensaje con propósito. Si algo he aprendido es que los sueños sí se cumplen cuando hay esfuerzo, disciplina y amor”, publicó.

Otros de los afectados con la cancelación momentánea de los vuelos son los integrantes de la Banda Municipal de Zarcero, quienes van para Hawái a hacer varias presentaciones, pero ahora les tocará aguantarse un poco más las ansias de conocer esta hermosa isla.