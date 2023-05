Keyla Sánchez se sincera: “En mi prioridad no está tener una pareja”

Keyla Sánchez es uno de los rostros más populares de la televisión nacional. Archivo.

Aunque fue fugaz, la relación amorosa de Keyla Sánchez y el empresario Anthony Ramírez sacudió la farándula local.

Según dijo Ramírez en entrevista con La Teja, ellos empezaron a andar oficialmente el 1º de enero de este año; sin embargo, hace dos meses ambos decidieron ponerle punto final a la relación.

Por respeto, el joven de 32 años dijo que no se detendría a dar detalles de las razones por las que se acabó el amor entre él y la polémica presentadora de canal 7, pero sí aclaró que cuando ellos comenzaron a salir, el noviazgo de él con la periodista Janeth García, quien renunció a Multimedios la semana pasada, ya se había terminado.

“A mí, a Keyla me la presentaron tiempo después de haber terminado la relación con Janeth, un amigo en común que tenemos que se llama Mario Vargas, él es un estilista reconocido”, contó el ex de la conductora a este medio en una amplia entrevista.

Keyla Sánchez aprovechó el año nuevo para hacer pública su relación. Ella disfrutó en la playa junto a su novio y su hijo Thiago. Foto: Instagram

Este lunes, en el programa De boca en boca, Keyla Sánchez rompió el silencio y aunque tampoco mencionó las razones por las que se acabó el amor con Ramírez, sí reconoció que la ruptura le dolió.

“Por cualquier situación ajena que nos tambalee nuestra zona de confort, uno puede sufrir. Pero estoy muy en paz. Me he aferrado mucho en Dios, en mi hijo y en mi familia. Creo que esos son los tres pilares fundamentales que me han ayudado, sacado y me mantienen distraída, y también mi trabajo, y en este momento estoy muy tranquila”, afirmó Sánchez en el programa farandulero del canal del trencito.

Ahí mismo, Keyla dio las razones por las que no había hablado antes del final de la relación con Anthony. Por un lado mencionó el tema de su vida privada y, por el otro, el dolor que le significó cerrar ese capítulo.

“No confirmé por varias razones. Creo que cada uno tiene un espacio, un duelo, que hay que respetar. En mi caso, aparte, era un a relación privada y no lo veía como necesario (hablar de la ruptura) y también estaba afrontando una situación familiar complicada de salud y demás, y por respeto a todo eso, prefería reservarlo, pero llega un momento en donde todo mundo lo nota y lo percibe (la soltería), y no hay nada malo en terminar una relación”, justificó Sánchez.

A pesar de que ya lleva varias semanas soltera, Keyla dice que por ahora su mirada no está puesta en conquistar a algún nuevo amor, más bien se ocupará de atender a su mamita Kattia, quien lamentablemente fue diagnosticada con cáncer de seno a mediados de abril.

Por eso para Key el amor ahorita no es prioridad. “En mi prioridad no está tener una pareja. En mi prioridad no está conocer a nadie. En mi prioridad no está compartir mi vida sentimental con nadie”, declaró al programa de Teletica.

Keyla Sánchez dice que la única persona con la que tiene una relación en la actualidad es con su hijo Thiago. Foto: Instagram

Tener pareja no es un objetivo ni de corto ni de mediano plazo para Keyla, según lo recalcó ella misma, y dijo que por ahora, el único dueño que tiene su corazón y con la única persona con la que comparte su amor es con Thiago, su hijo. “Mi única pareja es mi hijo”, aseguró.

Las declaraciones caerán como balde de agua fría para aquellos galanes que ya soñaban con conquistar el corazón de Sánchez, quien recibe con frecuencia regalitos de admiradores al canal, pero a los que les tenemos que decir que no la tendrán tan fácil para enamorar a ese corazoncito.