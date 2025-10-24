Keyla Sánchez tuvo un accidente y mostró las cicatrices y heridas que le quedaron

Keyla Sánchez tuvo un accidente hace unos días y mostró las cicatrices y heridas que le quedaron tras el susto que se llevó frente a su hijo.

La futura presentadora de El Chinamo, de Teletica, se raspó toda una rodilla y se golpeó uno de sus brazos. Afortunadamente, no fue nada de peligro.

Keyla Sánchez, presentadora de El Chinamo de Teletica, contó qué fue lo que le pasó que anda toda raspada. (redes/Instagram)

Directo al suelo

Ella contó que el miércoles su hijo, quien está en clases de tenis, le pidió que lo llevara a jugar padel para ir practicando lo que ha aprendido.

“Empezamos a jugar, superbién, vacilando porque en realidad no somos profesionales, espero que él en tenis ya casi; él, yo no. Estábamos jugando y quise llegarle a una bola y me resbalé, ustedes saben que el piso, la alfombra, de padel es muy concha y yo ayer lo comprobé”, dijo entre risas.

Así luce ahorita la rodilla de Keyla Sánchez luego del accidente que tuvo jugando padel. (redes/Instagram)

A pesar de los raspones que sufrió en las rodillas y en uno de sus brazos siguió jugando hasta que se terminara la hora de alquiler de la cancha, pero minutos después se empezaron a notar más las consecuencias de la caída.

Bien doloroso

Como su papá es médico le recomendó algunas cremas cicatrizantes para que no le queden tan feas las marcas de los raspones, pues en uno de ellos sí se le abrió la piel.

“Eso no es absolutamente nada, hay cosas peores, hay otros accidentes, raspones, golpes peores, entonces ahí irá cicatrizando y curándose. Cuando me cae agua, cuando me bañé hoy, sí me dolió bastante y me ardía muchísimo ayer que tuve que limpiarme también”, dijo la guapa ramonense.

Es decir, ahora la presentadora anda más golpeada que rodilla de zapatero.

