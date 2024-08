Keylor Navas contó en nuevo programa de Édgar Silva el jalón de orejas que le dio una vez Andrea Salas

Keylor Navas fue el primer invitado que tuvo Édgar Silva en su nuevo programa en canal 7. (Manuel Herrera)

Keylor Navas hizo una serie de revelaciones sobre sus vidas profesional y personal en el nuevo programa de canal 7, El buscador en red, que “devolvió” a Édgar Silva a la televisión nacional, este miércoles.

El portero costarricense habló con Silva de muchos aspectos de su vida y entre las cosas que contó y que más llamaron la atención en el estreno del programa fue sobre la vez que su esposa, Andrea Salas, le jaló las orejas porque tenía a la familia en el olvido.

LEA MÁS: Edgar Silva confesó cómo logró que Keylor Navas aceptara llegar a su nuevo programa

Según Navas, cuando él se fue a jugar a España, en el 2010 (primero en el Albacete, luego al Levante y después al Real Madrid), estaba tan preocupado en dar la talla que dejó de compartir momentos en familia, hasta que su guapa esposa le jaló el aire.

“De hecho desde que me fui a España y estaba en el Levante, me enfoqué tanto en el fútbol y en querer llegar a ser mejor cada día, a buscar la excelencia y fue una de las cosas que, también, en cierta parte fue malo para mi vida. Hubo un momento en que Andrea me dijo: ‘Key, aquí estamos nosotros también, usted tiene hijos y tiene familia’”, contó Navas a Silva.

Explicó que en ese tiempo él no salía de la casa, porque no quería hacer nada que afectara su rendimiento deportivo, ni la estricta alimentación que llevaba para no ver afectado su desempeño en la cancha.

Keylor Navas repasó varias anécdotas de su vida personal en el estreno del programa de Édgar Silva. (Manuel Herrera)

“Vivía para el fútbol, no quería nada que cambiara mi mente, que me distrajera porque veía que si a lo mejor me iba a un programa de televisión o algo, me iba a distraer de mis objetivos y si lo analizo ahora, siento que fue demasiado extremo, se me fue la mano y no me arrepiento porque eso me llevó a la excelencia, pero sí siento que tuve que haber disfrutado un poquito más de las situaciones”, destacó Navas.

La anécdota la contó en los primeros minutos del nuevo programa de canal 7, cuando repasaba los recuerdos de algunas fotografías que se proyectaban en la gran pantalla, que es una de las grandes protagonistas del formato que estrenó la televisora del trencito.

LEA MÁS: Édgar Silva reveló qué espera que cause en la gente su nuevo programa en canal 7

Navas fue el primer invitado de varios que tendrá Édgar a lo largo de la primera temporada de El buscador en red, que se transmitirá todos los miércoles a partir de las 8 p. m.

Sobre la salida al aire de su nuevo programa y del invitado especial que marcó el debut del espacio en la tele tica, Édgar Silva reaccionó en Instagram.

“Hoy (este miércoles) comienzo esta nueva experiencia profesional y espero que a todos nos enseñe a vivir mejor y entendernos más. Muchas gracias a Keylor Navas por permitirme conversar con él y compartir la vida con ustedes, y a Teletica por su confianza en mi trabajo y seguirme dando oportunidades inigualables”, escribió Silva en sus redes.

Édgar Silva compartió este foto en sus redes junto a Keylor Navas, el "padrino" de su nuevo programa en canal 7. (Manuel Herrera)

LEA MÁS: Édgar Silva habla sobre su pronto regreso a la televisión en nuevo programa de canal 7