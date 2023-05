Kike de Heredia debe dejar de cantar y de tocar la trompeta

Kike de Heredia deberá dejar de tocar la trompeta y de cantar por recomendación de los médicos. Facebook

El músico y predicador Kike de Heredia estaba a la espera de los resultados de un TAC que le hicieron en sus pulmones y las noticias que recibió no fueron muy buenas.

Los doctores le prohibieron tocar la trompeta y hasta cantar por un buen tiempo.

Según contó el vecino de San Carlos, los resultados de la tomografía revelaron que tiene severo problema en su pulmón izquierdo.

“El pulmón izquierdo mío tiene una enfermedad llamada EPID (enfermedad pulmonar intersticial), que es crónica, terrenalmente no tiene cura. La tos y la falta de respiración no se me van a quitar. La recomendación es dejar de cantar, predicar y tocar trompeta”, contó muy triste.

El cantante cristiano Carlos Enrique Rodríguez tiene ya 70 años y aseguró que lo primero es su salud y que por eso acatará todas las indicaciones de los médicos y canceló todas sus presentaciones y consejerías que tenía programadas para este año.

“Respeto la voluntad de Dios, aunque es muy difícil para mí dejar de hacer lo que amo. Los mensajes de 28 segundos (que comparte todos días en sus redes sociales) los seguiré haciendo a partir del jueves 1º de junio”, señaló.

Él siente que esta es una prueba de fe, como buen creyente, y que la acepta como un gran reto.

Además, dice que seguirá predicando el evangelio hasta el último día de vida, pero cuidando su voz cada vez más.

En marzo, cuando empezó con los problemas de salud, tuvo que ser llevado de emergencia al hospital. Facebook

También agradeció a todas las personas que han orado por su salud y prometió portarse muy bien para que los próximos exámenes salgan mejores.

“En enero de 2024 me haré los exámenes de nuevo y si es la voluntad de Dios volveré a hacer lo que por el momento no puedo”, contó.

Kike de Heredia empezó en marzo anterior a sentirse mal y le confirmaron que tenía una mancha en el pulmón izquierdo que se creía podía ser un tumor. La mancha afortunadamente desapareció, pero no los problemas de respiración y de la tos constante.