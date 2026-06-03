Kike de Heredia y Susana Peña terminan llorando al hablar de la dura enfermedad en pulmones del músico

Kike de Heredia estuvo de invitado en el programa Los Doctores de Teletica junto a la periodista Susana Peña. (redes/Captura de video)

El músico y trompetista Kike de Heredia, una de las figuras más queridas del ambiente artístico nacional, visitó este miércoles el espacio Los Doctores, de canal 7, para compartir cómo enfrenta la enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPI), un padecimiento progresivo que ha ido reduciendo poco a poco su capacidad respiratoria.

Sin embargo, conforme avanzó la conversación con la presentadora Susana Peña, las emociones afloraron hasta el punto de que ambos terminaron con lágrimas frente a las cámaras.

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El artista recordó que los primeros síntomas de su enfermedad aparecieron en febrero de 2023, cuando regresó de una presentación en Pérez Zeledón. Aunque podía cantar durante los conciertos, al llegar a casa sufría fuertes episodios de tos y dificultades para respirar.

“Yo no podía caminar, no podía respirar”, recordó.

Kike de Heredia llegó con su inseparable trompeta al programa de Teletica. (redes/Captura de video)

Tras varias valoraciones médicas, finalmente recibió el diagnóstico de una enfermedad que afecta su tejido pulmonar y que, según explicó, va deteriorando progresivamente el funcionamiento de sus pulmones.

Actualmente, el músico calcula que su capacidad pulmonar se encuentra por debajo del 30 por ciento, una situación que incluso ha obligado a sus médicos a valorar nuevos tratamientos y el uso de equipos de apoyo respiratorio.

Kike de Heredia habló de su enfermedad en Los Doctores

A pesar del panorama, Kike siempre hablado con mucha serenidad de su condición, pues asegura que su fe en Dios ha sido fundamental para sobrellevar el proceso.

“Mi enfermedad está ahí, pero yo no la determino. Mientras mi médico, que se llama Jesucristo, no me diga que pare la trompeta, la voy a seguir tocando”, afirmó.

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Momento conmovedor

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando la conversación giró hacia el impacto que el diagnóstico ha tenido en su familia.

Al hablar de su hija, sus nietos y especialmente de su esposa Milena Chavarría, quien lo acompaña en cada consulta y cada crisis de salud, la emoción comenzó a apoderarse de ambos.

Y es que, el creador del grupo Carnaval contó que la más afectada con todo esto es su hija Dayana.

“Ella tiene que entender que son procesos que pasamos en esta vida. No todo es gloria, no todo es victoria”, dijo entre lágrimas.

La periodista Susana Peña no pudo contener las lágrimas al escuchar el testimonio de Kike de Heredia. (redes/Captura de video)

Al verlo tan conmovido, Susana no pudo contener las lágrimas al imaginar lo difícil que debe ser para los seres queridos ver a un padre, abuelo y esposo enfrentar una enfermedad de este tipo.

“Ya también se me vienen las lágrimas de pensar en el papel de hija”, confesó la presentadora visiblemente afectada.

Kike, por su parte, reconoció que el proceso no ha sido sencillo para quienes lo rodean, aunque intenta transmitirles tranquilidad.

Kike de Heredia no pudo contener las lágrimas al hablar de lo mucho que ha afectado su salud a su hija. (redes/Captura de video)

Aun así, mantiene intacto su optimismo y continúa presentándose en escenarios, aferrado a la música que lo ha acompañado durante 67 años de su vida.

De hecho, la entrevista cerró con un solo de trompeta por parte del músico, quien agradeción a Dios el poder seguir usando este instrumento a pesar de su dificultad para respirar.