Susana Peña regresó como presentadora de Telenoticias: “Pensaban que ya no trabajaba acá”

Susana Peña regresó como presentadora de Telenoticias esta semana. (redes/Instagram)

La periodista Susana Peña volvió a aparecer en el set de Telenoticias y muchos televidentes no tardaron en reaccionar con sorpresa y alegría al verla nuevamente presentando el noticiero de canal 7.

Aunque actualmente Susana trabaja principalmente en Teletica.com, donde es una de las jefas editoriales, la comunicadora regresó temporalmente a la televisión para sustituir a Yajaira Piña mientras disfruta de sus vacaciones.

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Peña contó a La Teja que fue su jefe Rodolfo González quien le pidió volver al set por unos días y que aceptó con muchísimo cariño, pese a que hace mucho tiempo no lo hacía, pues ahora tiene otras funciones dentro del canal.

“Rodolfo me pidió la semana pasada que si podía sustituir a Yajaira porque ella se iba de vacaciones. Entonces yo le dije que sí, que claro, que con todo gusto, y asumí ese reto”, comentó.

Susana Peña presenta una vez a la semana el programa Los Doctores a las 11 a.m. por canall 7. (redes/Instagram)

La periodista reconoció que regresar a presentar noticias ha sido una experiencia muy distinta a la rutina que mantiene actualmente detrás de cámaras y en labores editoriales.

“Es muy bonito, es una responsabilidad muy grande, muy diferente al trabajo que hago siempre, porque generalmente soy reportera, pero también estoy en una oficina como editora. Entonces me ha sacado un poco de la rutina normal que mantengo”, explicó

Susana inició su carrera en Teletica como reportera de Telenoticias y con el paso de los años logró consolidarse también como presentadora del espacio informativo, por lo que su regreso despertó mucha nostalgia entre los televidentes.

De hecho, aseguró que ha recibido gran cantidad de mensajes de personas que incluso pensaban que ya no trabajaba en el canal.

“Mucha gente me ha escrito que tenía mucho tiempo de no verme, que pensaban que yo ya no trabajaba acá. Me han mandado correos y mensajes y la verdad es que yo les agradezco de todo corazón, porque eso es lo que le da sentido al trabajo que hacemos”, dijo emocionada.

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Todos irán saliendo

La comunicadora también explicó que este regreso forma parte del proceso de integración multiplataforma que impulsa actualmente la dirección de noticias de Teletica, liderada por Rodolfo González.

“Es parte del proceso que empezamos hace algunos meses con Rodolfo liderándolo. La gente va a ir viendo caras nuevas, periodistas de Teletica.com apareciendo en Telenoticias y también periodistas de Telenoticias escribiendo para la web”, detalló.

Susanita Peña también es parte del elenco de los Toros Teletica. (redes/Instagram)

Además de sus labores en la página web de la televisora Susana también participa en programas como Los Doctores y las transmisiones de Verano Toreado, siendo públicos muy distintos por eso tal vez algunos ignoraban que siguiera dentro del canal.

Susanita ha presentado estos días la edición matutina junto a Juan Manuel Vargas y la del mediodía con Andrés Martínes, quienes habían sido sus compañeros de redacción.