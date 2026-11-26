Kianny "Kiki" Berry, hija de Glenda Peraza, contó por qué no muestra a su novio en redes. (redes/Instagram)

Kiki Berry tiene el corazón muy contento y, aunque no acostumbra compartir detalles de su relación sentimental en redes sociales, esta vez hizo una excepción y contó lo feliz que está con el hombre que tiene a su lado.

La hija de Glenda Peraza y Austin Berry decidió responder algunas preguntas de sus seguidores y una de las consultas que más se repitió fue si actualmente tiene novio, pues son pocas las ocasiones en las que se le ve compartiendo algo de su vida amorosa.

“¡Sí, y soy la más felizzz!”, respondió sin pensarlo dos veces.

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Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, y su novio. (redes/Instagram)

La joven aprovechó para dedicarle unas palabras a su pareja y dejó ver la gran admiración que siente por él.

“Es difícil poner en palabras algo que significa tanto para mí, pero puedo decir que todos los días le agradezco a Dios el hombre que tengo a mi lado, no solo por cómo es conmigo, pero sí por la persona que es en general. Definitivamente, quien más admiro, me enorgullece y me inspira es él. Me siento demasiado afortunada de la relación que tenemos y de lo que somos”, expresó.

Pero ¿por qué casi nunca muestra a su novio? Kiki también respondió esa curiosidad y explicó que se trata de una decisión muy personal, pues con el paso de los años aprendió a proteger su relación.

“Soy sumamente privada con mi relación y, siéndoles sincera, es porque con los años he aprendido a cuidar algo así como un tesoro, porque es lo que realmente es”, comentó.

El galán de Kiki es el cantante nacional Xeuz, artista que poco a poco se ha abierto espacio dentro de la escena urbana costarricense. El joven rapero, cuyo nombre real es Justin Torres Benavides, es vecino de Coronado y tiene 24 años.

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A Kianny "Kiki" Berry, hija de Glenda Peraza, también le preguntaron si le gustaría participar en un certamen de belleza y ella respondió que eso no es lo suyo. (redes/Instagram)

La joven también aprovechó el espacio para hablar de otros temas. Por ejemplo, cuando le preguntaron si le gustaría participar en algún concurso de belleza o llegar a convertirse en Miss Costa Rica, fue bastante clara al decir que, por ahora, ese mundo no está entre sus planes.

En cuanto a sus planes para despedir el 2026, Berry contó que lo más probable es que se tome unos días para ir a la playa, aunque tampoco descarta uno de sus planes favoritos que es quedarse tranquilamente en casa junto a su novio y su perrita Coco.

Al parecer, para Kiki no hacen falta grandes planes para disfrutar de una buena temporada de fin de año, pues tener cerca a sus personas favoritas es suficiente.