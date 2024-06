Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, defiende su trabajo y una seguidora le da directo al corazón

Kianny Berry Peraza es la única hija de Glenda Peraza. La muchacha tiene 21 años. (Instagram)

Kianny Berry, la única hija de Glenda Peraza, defendió su trabajo como creadora de contenido e influenciadora el lunes por la noche, y luego de eso, una seguidora la sorprendió con un mensaje que le dio directo al corazón.

La joven de 21 años aseguró que estar en ese negocio de las redes sociales marcó un antes y un después en su vida, lo consideró como su brete y hasta dijo que era algo que anhelaba hacer.

“El día que me atreví a hacer lo que mi corazón tanto deseaba, que era crear contenido, mi vida cambió por completo. Hoy, además de ser mi pasión, también es mi trabajo. Las experiencias que he vivido, las personas que he conocido y todo lo que he aprendido son el reflejo de lo que tanto anhelé”, dijo Kiki, como es más conocida.

Kianny "Kiki" Berry recibió ese mensaje que le llegó directo al corazón. (Instagram)

Asimismo, afirmó que crear contenido es una manera para expresarse y conectar con tantas personas quienes, según apuntó, se volvieron una familia para ella.

El posteo lo hizo en Instagram, pero una de las miles de personas que la siguen le escribió por privado tras la publicación, y lo que le dijo la conmovió tanto que la mandó a dormir con lágrimas en los ojos.

“¡Qué vibra tan linda que das! No te conozco, pero reflejas cosas muy positivas a los demás, sobre todo como mujer adolescente me inspiras mucho. Soy muy fan de tu contenido. Bendiciones”, le envió la seguidora a Kianny.

Este martes muy temprano, la hija de una de las exmodelos y expresentadoras de televisión más cotizadas del país, agradeció por esas palabras y reconoció que le tocaron el alma.

“Quería comenzar el día agradeciéndoles por estar aquí, por darme pelota, por cada vez que me llegan este tipo de mensajes para recordarme por qué estoy aquí e inspirarme y esforzarme y ser mejor cada día.

“Ayer (el lunes) recibí este mensaje y me fui a dormir tan agradecida y con el corazón tan lleno de sentimientos. Me sacaste una lagrimita. No tenés idea lo que significa para mí recibir este tipo de mensajes, me inspira a seguir haciendo las cosas aún mejor. Se siente tan lindo saber que puedo llegar a sus corazones de alguna manera especial y que aporte algo positivo”, mencionó.

Glenda Peraza opinó en todo eso y rajó con su único retoño al reaccionar a la publicación. “Esa es mi niña valiente, soñadora y esforzada. Te amo”, afirmó.

Glenda Peraza le heredó su belleza a Kianny Berry. (Instagram)

Peraza ha sido fundamental en el éxito de Kiki, pues la impulsó muchísimo en un mundo del que ella fue parte por muchos años y donde protagonizó todo tipo de momentos, incluso grandes controversias.

