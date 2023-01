Kim Soto pasó de tener sobrepeso a ser de las mujeres más fuertes del país

Kim Soto fue muy piropeada en el concurso por su gran físico. Foto: Randall Rodríguez

A los 36 años, Kimberly Soto ha hecho del ejercicio más que un estilo de vida, pues estar moviendo el cuerpo le ha permitido bajar peso, dejar atrás depresiones, miedos e inseguridades y convertirse en una mujer muy admirada en el país.

Esta bella exparticipante del programa Guerreros de Repretel, está casada desde hace 17 años con el estadounidense Ryan Weiss, tiene tres hijos (Koby, Darren y Jaden), es entrenadora física y además una de las 50 participantes del nuevo reality de Teletica llamado Force Masters, que pronto saldrá al aire.

Kim es considerada como una de las mujeres más fuertes del país, pues sus brazos, pero sobre todo su competitividad a la hora de hacer las cosas, la convierten desde ahora en una de las concursantes a tener en cuenta.

La carga mujer viene de participar en el concurso Mrs. Universe, lo que demuestra que es muy polifacética.

-¿Desde cuándo hace ejercicio?

Desde el 2012 a la fecha. Mi esposo sí es un atleta desde pequeño, allá en Estados Unidos la cultura es así y él me quería arrastrar, pero no me gustaba.

Hasta que en mi primer embarazo aumenté 42 kilos, llegué a pesar 102 kilos, al principio pensaba que había subido algo de peso, pero jamás pensé que tanto. Ahí fue donde caí en cuenta que tenía que hacer ejercicio por salud, porque sufría muchos dolores de cabeza por sobrepeso, porque eran por eso.

Siendo mamá de tres, Kim Soto tiene un cuerpazo que cualquiera envidiaría. Foto: Oso Hormiguero.

-¿Cómo supo que eran por eso?

Me hice exámenes de la vista, me saqué muelas a ver dónde eran los dolores de cabeza diarios durante cuatro años y era por sobrepeso. Entonces me metí a un gimnasio y mientras iba bajando de peso los dolores iban disminuyendo y es por eso que ahora el hacer ejercicio es mi vida diaria.

-¿Qué fue lo que más le costó de ese proceso?

El aprender a comer, yo conozco todas las dietas y las pastillas habidas y por haber, porque me rehusaba a hacer ejercicio y comer balanceado, hasta que entendí que no hay forma mágica, lo que hay que hacer es moverse y comer bien. Eso de eliminar harinas o carbohidratos tampoco funciona, lo único es hacerlo balanceado y en porciones.

-¿En qué momento se dio cuenta de que podía pasar de ser una persona que solo perdió peso, a una persona fit o que compite?

Siempre fui muy competitiva, veía muchos programas como Ninja Americano o Calle 7 de Chile, porque me gustan las pruebas de esfuerzo. Jamás pensé hacer algo así, de hecho cuando estuve en Guerreros yo no lo podía creer, antes de eso hice carreras de obstáculos, siento que era algo que estaba dormido en mí y que ahora no me puedo imaginar mi vida sin competir.

-¿Cómo fue la experiencia en Guerreros?

La experiencia en Guerreros fue muy bonita, sabemos que no somos los mejores, pero siempre queremos estar entre ellos.

Cuatro meses duró, llegué porque una amiga me dijo que fuera al casting y yo me llevé a mi esposo, que en ese momento jugaba fútbol americano. De hecho fuimos los primeros seleccionados, porque siempre llama la atención que el matrimonio sea tan deportivo y por eso ahorita nos pusimos un gimnasio.

-¿Y cómo llegó lo del concurso de belleza?

Bueno, después de Guerreros tuve otro embarazo en el que seguí haciendo ejercicio, hasta los ocho meses, casi que una semana antes de tener al bebé.

Pero el certamen fue otra cosa, tuve que cambiar el entrenamiento, porque yo me veo musculosa, sabía que tenía que transformar mi cuerpo por cosa mía, sí quería verme con cuerpo de una modelo, quería verme tonificada y no tan musculosa.

-¿Qué la convenció de meterse?

Se dio la oportunidad, pero yo había tenido una depresión y ahora veo la vida diferente y hago cosas que no las hacía por inseguridad, por miedo, por vergüenza. Ahora sigo con todo eso, pero no importa, me enfoco y sigo en lo mío.

Kim Soto es mamá y esposa a tiempo completo, pero siempre saca el rato para el ejercicio. Foto: Esteban Carvajal.

-¿Qué le genera el tema de tener brazos tan musculosos?

A mí me encanta, amo trabajar brazos, piernas es mi tortura, a diferencia de la mayoría de mujeres. Nunca me he sentido insegura de mis brazos, pero en el concurso sí me sentía insegura, yo les decía a las directoras que si bajaba músculo y ellas más bien me decían que no, que les gustaban mis brazos.

Kim y su esposo Ryan fueron grandes figuras de Guerreros.

-¿Qué le dejó ese concurso?

Fueron los tres meses que más he disfrutado como mujer en muchos años. Yo ya llevo 14 años de estar criando niños, abandoné mis estudios por mis hijos y el concurso fue tiempo mío que disfruté montones.

-¿Qué siente antes de ser parte de Force Masters?

No estaba entrenando como normalmente lo hago cuando me tocó ir al casting, fui porque varias personas que me siguen del paso por Guerreros me pidieron que fuera y quedé elegida.

Ahorita estoy trabajando mucho el agarre y la condición, también estoy bajando un poco de peso. De momento sabemos poco, sé que va a ser algo nunca antes visto en el país y es algo que me emociona mucho.