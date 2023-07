Kimberly Loaiza marca su piel para que no le pase las de un famoso personaje

Kimberly Loaiza tiene seis tatuajes y nos contó el significado de cada uno. Cortesía

La modelo Kimberly Loaiza siempre vacila con sus amigos de que ella es como Dory, la pececita de la película Nemo, pues se le olvidan las fechas de cumpleaños, lo que tenía que ir a comprar y hasta lo que le acaban de contar.

Sin embargo, hay algo muy importante para ella que nunca quiere olvidar y por eso se lo marcó en la piel para estarlo recordando cada vez que se lo ve.

Para la exparticipante de Dancing with the Stars, el amor propio es fundamental y se acaba de hacer tres tatuajes que tienen mucho que ver con esa relación que debemos tener con nosotros mismos antes que con los demás.

Amarse a sí misma es ahora su mayor lema de vida. Cortesía

Uno de esos tatuajes se lo hizo en los tríceps del brazo izquierdo que dice Love your self, que en español significa Ámate a ti mismo, y este es el que más significado tiene para ella.

“Siempre trato en mis redes sociales y en su momento cuando estuve en Dancing, de hablar mucho de la importancia del amor propio, ponernos como prioridad porque antes de amar a cualquier persona tenemos que amarnos a nosotros, ya sean amigos, la pareja, la familia, sea lo que sea, lo importante es amarnos y eso no significa ser una persona egocentrista, no, es amarnos, chinearnos mentalmente, ir a terapias. Chinearnos que si a mí no me regalan flores, yo me las puedo comprar sola; si yo quiero ir al cine y nadie quiere ir conmigo, me voy al cine sola. Cuando uno entiende el significado de amarse a uno mismo, puede amar a todo lo que tenga a su alrededor de una manera más sana”, explicó.

También en el antebrazo izquierdo se hizo su flor favorita, que son los tulipanes, con otra leyenda que tampoco quiere olvidar como “Soy suficiente”.

Kim comentó que los tulipanes representan amor sincero y que en su vida y alrededor solo quiere eso, sinceridad. Además, tiene mucho que ver con lo que desea de un hombre.

“Le agregué la frase ‘Soy suficiente’ porque es algo que no quiero olvidar nunca y me lo tatué para recordármelo todos los días de que soy suficiente y que nadie nunca me va a hacer sentir o pensar lo contrario, porque por ejemplo, está la frase de: ‘yo ando en busca de mi media naranja para que me complemente’ y no, yo soy una naranjita completa y quiero encontrar en mi vida otra naranja que esté completa, sana, y que vengamos entre los dos a ayudarnos a crecer, a apoyarnos, a amarnos, a hacernos felices, yo no ando buscando a alguien que me complemente”, dijo.

Ya saben, los tulipanes son sus flores favoritas. Cortesía

La guapa soltera agregó más detalles de qué es lo que más desea que tenga su príncipe azul y que tiene que ver mucho con su nueva forma de ver la vida.

“Una pareja que aparezca en mi vida y que esté sano, que tenga responsabilidad afectiva, que sea una persona madura, centrada, que me genere paz, amor, estabilidad emocional”, mencionó.

Una obra de arte

El tercer tatuaje que se hizo el mismo día que los otros, lo tiene a un costado del abdomen, por las costillas. Allí se plasmó para siempre la frase ‘She is art’, que en español significa ‘Ella es arte’.

Según explicó, ella es de las que piensa que todos somos una obra de arte hecha por Dios, con nuestros defectos y virtudes, y que eso jamás hay que olvidarlo.

Kimberly Loaiza y sus tatuajes. Cortesía

La ahora empresaria, pues recién abrió su propio salón de belleza KL Beauty Bar, reconoció que antes era un poco acomplejada con su cuerpo, pero que con el tiempo aprendió a quererse y a entender por qué es una obra de arte.

“Todos somos arte, con nuestros gorditos, con nuestros complejos, con nuestras cosas lindas, nuestras cosas malas, todos somos una obra de arte de Dios y yo no me puedo olvidar de eso, de que soy una obra de arte, porque Diosito me hizo hermosa a su imagen y semejanza y yo con mis gorditos y con mis cosas malas, si como mucho o poco, si entreno o no, yo soy una obra de arte y a todos no se nos puede olvidar”, recalcó.

Tiene tres más

Esta no es la primera vez que marca su piel de esta forma, porque la chica exCombate se hizo su primer tatuaje a los 17 años.

Ese se lo hizo en la pierna derecha y fue en honor a su mamita, a quien considera su mayor ejemplo y “la luz de mi vida”. Se dibujó una hada con alas de mariposa.

En su espalda también se logra leer ‘Love more’, que según explicó, es para recordar amarse más cada día y dejar de juzgarse tanto.

Además, tiene otro con la frase más famosa del poeta romano Quinto Horacio Flaco, ‘Carpe diem’, que anima a aprovechar el momento presente sin esperar el futuro.

Kim es considerada una de las modelos más bellas del país e increíblemente sigue soltera, pues sigue a la espera de su hombre ideal. Cortesía

“Para mí es muy importante porque es vivir el día a día. No preocuparnos por el pasado porque ya pasó y el futuro es incierto, yo vivo el día a día”, dijo.

Kimberly agregó que los tatuajes le gustan que sean así de discretos, en partes bonitas de su cuerpo y que no descarta volver donde el tatuador muy pronto.