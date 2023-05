Si le gusta Kimberly Loaiza, debe saber estos siete puntos sobre ella

Kimberly Loaiza suele ser muy abierta sobre su forma de ser y por compartió varios secretitos personales. Instagram

Kimberly Loaiza se ha convertido en una de las solteras más codiciadas y piropeadas del país.

Desde que participó en Dancing with the Stars y mostró su lado más sensible, al confesar que tuvo trastornos alimenticios, se ganó muchos más admiradores, porque vieron que es una mujer muy real.

Si usted es uno de los que le encantaría ser el dueño del corazón de ella, primero debe saber estos siete puntos sobre la guapa muchacha.

La guapa tibaseña, pero ahora vecina de Heredia, contó algunas cosas que dicen la identifican mucho, así que tome nota si no lo vio cuando lo publicó en sus redes.

Kimberly tiene varios meses soltera. Facebook

“Hablo mucho cuando me siento feliz o estoy a gusto”, escribió.

Eso sí, asegura que cuando se queda callada o no se siente bien, desaparece.

Otro punto muy importante es que no gusta el contacto físico, “solo con personas que me hagan sentir así (amada)”.

“Me paso de sincera, a veces digo lo que siento y pienso y creo que no siempre es bueno”, contó.

Además, advirtió: “me hago la dura la mayoría de veces, pero las cosas me afectan el doble”.

LEA MÁS: Kimberly Loaiza nos contó la verdadera razón por la que dejó la casa de sus padres

Y para terminar, dice que siempre espera que la gente tenga, “el mismo corazón e intenciones que yo”.

“Son cositas muy personales, pero ustedes saben que yo amo que conozcan la mayoría de cosas de esta loquita que ven por redes”, agregó.

Ya ven, si llegan a conocer a la modelo o se les da la oportunidad de conquistar su corazón, están advertidos.

La modelo e influencer lleva varios meses sin novio y en otra de sus publicaciones dijo un día de estos que estaba disfrutando mucho su soltería, más ahora que se independizó y se fue a vivir sola.

El año pasado, cuando estuvo en Dancing, le salió un admirador secreto que le mandaba obsequios todos los domingos, pero al final no llegaron a nada, a pesar de que descubrió tiempo después de quién se trataba.