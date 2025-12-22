Kristin Cabot rompe el silencio tras el escándalo viral de la ‘kiss cam’ en concierto de Coldplay

Kristin Cabot decidió romper el silencio meses después del video viral que cambió por completo su vida tras un concierto de Coldplay. (Pop Base/X)

Kristin Cabot decidió hablar meses después de convertirse en el rostro del escándalo conocido en redes como #coldplaygate, la mujer rompió el silencio y contó cómo un momento captado por una “kiss cam” en un concierto de Coldplay le dio un vuelco total a su vida.

En una entrevista con The New York Times, Cabot confirmó que el video, en el que aparece abrazándose y besándose con su jefe, Andy Byron, le costó el trabajo y la expuso a una ola de acoso, amenazas y humillaciones públicas.

Kristin Cabot y Andy Byron fueron grabados abrazándose durante el concierto, imágenes que superaron los 100 millones de reproducciones en redes sociales. (O Globo/GDA)

“Tomé una mala decisión. Había tomado un par de bebidas alcohólicas, bailé y actué de forma inapropiada con mi jefe”, reconoció. “Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por eso. Ese fue el precio que decidí pagar”.

Según People en Español, el episodio ocurrió el 16 de julio durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium, en Massachusetts. La pareja fue enfocada por la cámara del estadio y, al darse cuenta de que estaban en pantalla, intentaron esconderse. Desde el escenario, el propio Chris Martin bromeó con que podría tratarse de una “aventura”, lo que desató aún más atención.

El video superó los 100 millones de reproducciones en pocos días y convirtió a Cabot en blanco de insultos y ataques. Según relató, pasó de tener una vida normal a recibir entre 500 y 600 llamadas diarias. Paparazzi se apostaron frente a su casa y llegaron incluso amenazas de muerte.

“Me llamaron rompehogares y cazafortunas”, contó. Su aspecto físico fue criticado sin descanso.

Cabot aseguró que no mantenía una relación sexual con Byron, quien en ese momento era el CEO de la empresa Astronomer, y afirmó que ese beso fue el primero y el único entre ambos. Esa misma noche, dijo, decidieron informar lo sucedido a la junta directiva de la compañía. Para la mañana siguiente, TikTok ya había explotado.

También confirmó que ambos estaban atravesando separaciones matrimoniales cuando ocurrió el incidente. Actualmente, Cabot solicitó el divorcio de su esposo, Andrew, a quien describió como “un caballero”. El contacto con Byron ha sido mínimo desde una última reunión en setiembre.

Lo que hoy busca no es el perdón de internet. “Quiero comprensión, especialmente para mis hijos. Quiero que sepan que usted puede cometer errores graves, pero eso no significa que deba ser amenazado de muerte por ellos”, concluyó.