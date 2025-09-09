Mujer captada en la kiss cam de Coldplay le pidió el divorcio a su esposo

Kristin Cabot era una profesional anónima, lejos de las luces mediáticas, pero para ella todo cambió el 16 de julio, durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Massachusetts, cuando apareció en la Kiss Cam junto a Andy Byron, entonces CEO de la tecnológica Astronomer.

Kristin Cabot pidió el divorcio. (Pop Base/X)

Lo que parecía un juego inocente se transformó en uno de los momentos más virales del 2025, acumulando millones de reproducciones en TikTok y catapultando a ambos protagonistas al ojo público.

La escena fue para el recuerdo: Cabot se cubrió el rostro, Byron intentó desaparecer, y Chris Martin, vocalista de la banda, soltó en tono burlón: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

La frase encendió la especulación y desató una tormenta mediática que no tardó en golpear a sus carreras.

En cuestión de días, Byron renunció como CEO de Astronomer y Cabot dimitió como directora de recursos humanos de la misma empresa. Pero la historia no terminó ahí: según documentos judiciales obtenidos por NBC News, Cabot solicitó el divorcio de su esposo el 13 de agosto en Portsmouth, New Hampshire, con una vista programada para el 26 de noviembre.

Ni Cabot ni su aún marido han dado declaraciones, y Byron sigue en silencio.

Mientras tanto, Coldplay mantiene la Kiss Cam en sus conciertos, burlándose del episodio que los convirtió en titulares globales.

Lo que comenzó como un instante incómodo en una pantalla terminó cambiando para siempre la vida de sus protagonistas.

Nota creada con ayuda de IA y editada por un editor humano.