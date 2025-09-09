¿Qué se hizo Sylvia Blanco? Presentadora nos habla de su vida alejada de la tele y la radio

Sylvia Blanco convirtió en negocio su gusto por los anteojos para leer. Fotografía: Cortesía Sylvia Blanco. (Cortesía/Cortesía)

Por la televisión costarricense han desfilado cientos de figuras, algunas pasaron por el medio sin pena ni gloria y otras, como Sylvia Blanco, llegaron para quedarse.

La presentadora y locutora, de 64 años, fue una de las personalidades más cotizadas de la pantalla y la radio nacional en las décadas de los ochenta y noventa.

Sylvia fue parte de las planillas de Repretel, Teletica, Canal 9, de los canales 2 y 4 de aquellos tiempos, e incluso, tuvo su paso por la televisión internacional en El Salvador.

Hace casi tres años, la elegante rubia salió del aire con el único proyecto que la mantenía activa en el medio: el programa Como dice Sylvia, de Teletica Radio, que dirigió y condujo por cinco años.

Sylvia Blanco contó que importa anteojos para leer con diseños y colores más atrevidos y los vende como parte de los negocios que lanzó tras alejarse del medio. Fotografía: Cortesía Sylvia Blanco. (Cortesía/Cortesía)

Tras su salida de la emisora del canal del trencito a Blanco se le perdió el rastro, pero en una reciente entrevista con La Teja compartió los proyectos en los que está, y reveló si ya le puso candado a sus más de cuatro décadas en la radio y la televisión nacional.

Su último proyecto en el medio fue en Teletica Radio, ¿qué se hizo tras salir de la emisora?

Hace como dos años y medio o tres que dejé el programa y estuve trabajando en una empresa como directora de marca y mercadeo. Estuve ahí como cuatro años hasta hace unos meses que la empresa cerró, y he estado haciendo varias cosillas, reinventándome, que es de las cosas más maravillosas que puede tener el ser humano. Estoy más en la onda de empresaria, siempre muy activa en redes sociales y en TikTok, que es de las redes sociales que más disfruto y donde he crecido mucho. Me siento muy bien con las redes sociales porque me mantienen cerca del público, pero no son lo mismo que los medios tradicionales.

Sylvia Blanco acaparó portadas de las principales revistas del país en los años en que fue una de las figuras más cotizadas de la tele y la radio nacional. Fotografía: Cortesía Sylvia Blanco. (Cortesía/Cortesía)

¿Renunció a Teletica Radio o la despidieron?

Lo de Teletica Radio fueron cinco años de un programa diario en vivo, era un programa por la noche, entonces siento que se cumplió un ciclo y fue una decisión que tomé yo, la informé a la radio y, en ese momento, la emisora atravesaba por cambios, entonces se nos acomodó a los dos (su renuncia) y dejé el programa. El espacio y el contacto con el público me hacen muchísima falta, pero por el momento las cosas no se han dado para regresar al medio. Ahorita tengo ideas de pódcast y cosas que me gustaría hacer, pero he estado desarrollando negocios y emprendimientos.

¿En qué tipo de negocios está incursionando?

Lo primero que hice, tengo y mantengo, es que yo soy una amante de los anteojos que son para leer, y la gente me piropeaba siempre los anteojos que usaba; entonces, importé una línea de anteojos listos para usar, que vienen pregrabados y que son para lectura y los vendo. También estoy montando un negocio que tiene que ver con gastronomía. Es un proyecto que me tiene muy ilusionada y entusiasmada, y en el que vengo trabajando hace muchos meses y estoy a semanas de poder contarles con más detalle de qué se trata.

Canal 9, en tele, y Teletica Radio, en radio, fueron sus últimos empleadores en el medio, ¿cómo fue ponerle pausa a su trayectoria de más de 40 años?

Siempre he hecho pausas que me han dado nuevos aires y me han permitido reinventarme, porque pasé de programas de concursos a programas de entrevistas, decoración, sexualidad. Obviamente, en este momento, cuando se cuenta con tantas décadas ligadas al medio artístico, sí te hace plantearte o replantearte si es el final o te tienes que despedir, pero siento que aún tengo muchas cosas qué dar, y no sé si será en medios tradicionales o redes sociales, pero, definitivamente, sí me hace falta estar en contacto con la tele o la radio porque los dos son grandes amores y todo lo que he hecho ahí fue con amor.

Sylvia Blanco dirigió y condujo por cinco años el programa "Como dice Sylvia", en Teletica Radio. Hace tres años dejó de producir el espacio. Fotografía: Cortesía Sylvia Blanco. (Cortesía)

¿Entonces no le ha puesto cerrojo a su carrera en el medio?

No, los medios, la televisión, las cámaras, los micrófonos son una enorme pasión en mi vida que me hacen vibrar. Yo no he cerrado este capítulo.

¿Ha tocado puertas en alguna televisora o radio para volver?

No, hay gente que, a veces, me sugiere que lo haga, pero yo lo he dejado a lo que sea, al destino.

El 18 de agosto cumplió 64 años, ¿cómo se siente a esa edad?

Maravillosa. Yo nunca me he quitado la edad. Tengo tres hijos, ocho nietos y me siento satisfecha, bendecida y agradecida de todo lo que la vida me ha dado. Me siento feliz, plena y realizada con mis 64 años, el último año antes de que me digan que soy adulta mayor.

Y de salud, ¿cómo está?

Bien. Gracias a Dios, he sido una persona que siempre me he cuidado mucho y no tomo, alguna quejilla de vez en cuando, pero nada importante. Yo soy muy sana.

Dice que tiene ocho nietos, ¿cómo vive esa etapa de abuelita?

Yo soy mamá gallina, entonces mis hijos y mis nietos son mi vida. Algunos de mis nietos ya son mayores, de 16, 17, 18, 19 años, universitarios, pero a todos los disfruto mucho. Ellos te inyectan algo que es diferente, porque el hijo es una gran responsabilidad, pero con los nietos es diferente, porque es una relación más relajada, divertida y de confianza. No puedo explicar lo que amo ser abuela.

Sylvia Blanco en el programa Su mañana del desaparecido Canal 9 donde trabajó junto a Gustavo Gamboa. El espacio fue su participación más reciente en tele. Fotografía: Cortesía Sylvia Blanco. (Cortesía/Cortesía)

