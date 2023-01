La cantante Lucy Rodríguez retomó su carrera con más fuerza

Lucy Rodríguez inició su carrera musical siendo una adolescente. Cortesía

Lucy Rodríguez es toda una institución musical en su natal Santa Rosa de Pocosol, en Alajuela, pero ha cantado por todo el país como solista desde 25 años.

Aunque la pandemia por poco acaba con su carrera, este mujerón de 39 años no quiso darse por vencida, pues se considera muy luchadora, y por eso en este 2023 viene con más fuerza para seguir conquistando a su público.

Recién acaba de estrenar tema, que es un mix de varias canciones de Juan Gabriel, y por eso quisimos conocer un poco más de su vida y trayectoria musical.

- ¿Cómo inició su carrera musical?

Me descubrió un señor al que le llaman ‘Malanga’, en Santa Rosa de Pocosol, a los 14 años (1997). Él me dijo: ‘Usted viene de familia de músicos, usted debe de cantar bonito’, y la verdad es que yo nunca había cantado así, y me dijo: ‘¿Por qué no se canta algo con pista?’, me animé y él me dijo que tenía potencial.

- ¿Recuerda cuál fue la canción?

¡Sí, claro! “No me queda más”, de Selena, fue la primera canción, la que me tiró al estrellato. En ese tiempo había pasado recientemente la muerte de ella, entonces todo el mundo estaba conmovido con la noticia. Yo era fan número uno de Selena, era mi motivación, pasaba cantando día y noche la música de ella, tenía un casete de ella y ya lo tenía rayado.

- Pero entonces, ¿nadie en la familia le había notado esos dotes de cantante?

No, nadie en mi casa. La verdad nadie se había percatado que cantaba bonito hasta que ese señor me descubrió y a los 14 años comencé a trabajar con él. En aquel tiempo ya tenía cuerpillo y cantaba en los bares, aunque era menor de edad yo igual andaba trabajando. En aquel tiempo me ganaba de 5 a 10 mil colones por cantada.

Ella canta en topes, salones de baile, bares y donde la contraten. Su repertorio es bien variado, aunque su fuerte es la cumbia. Cortesía

- ¿De quién heredó esa vena artística?

Tengo un tío que es mariachi y trabaja en San José, es el que canta con el mariachi, y mi papá tiene una voz increíble, aunque nunca se dedicó a eso.

Y la música siempre ha estado presente en las actividades familiares y así.

- ¿Siempre ha cantado como solista o formó parte de alguna agrupación?

Inicié como solista, pero también tuve la oportunidad de hacer algunos días en agrupaciones como la orquesta del hotel Barceló y anduve en varias agrupaciones de la zona de Guanacaste porque estuve viviendo por allá. Y antes de la pandemia tuve mi propia agrupación, Latin Feeling, pero la pandemia la acabó, éramos cuatro artistas en tarima, pero hubo que tomar la dura decisión de no seguir.

Ahora que la situación ha mejorado empecé a grabar sola, saqué un tema original (Don Juan de la 3 y 3), al ritmo de swing criollo, y bueno, ahora estoy impulsando el tema ‘Mix: Así fue, ¿Por qué me haces llorar?’, que es un cover de Juan Gabriel, para retomar mi carrera.

- ¿De qué trata ese tema original?

Es sobre el típico chavalo de barrio que tiene muchas mujeres, está basado en una historia de la vida real, es el don Juan de tres mujeres y tres negocios y al final se queda solo, una de las muchachas más astutas lo agarró caído y le contó a las otras la historia. Ese tema me lo regaló la compositora Carmen Zamora y lo grabé en el estudio Master Music de Ciudad Quesada, de San Carlos.

Soy de cumbias, pero tengo un repertorio bastante variado, también soy imitadora de voces de Alejandra Guzmán, Gloria Trevi y Ana Gabriel, que es parte mi espectáculo.

Estar en los escenarios es su pasión. Cortesía

- ¿Qué la hizo no darse por vencida?

Yo me considero muy pulseadora y empecé a aprender en medio de la pandemia, yo tenía un restaurante antes de la pandemia y la empecé a pulsear con la venta de comidas y, con lo que generaba ahí, agarraba un poquito para grabar, además algunos comercios me tendieron la mano para que llegara a cantar de calladito, y a pesar de que la pandemia fue muy dura pude salir adelante.

También he tenido la oportunidad de alternar con Diablos Locos y Simba Musical cuando han venido de gira a Costa Rica y eso me ha motivado mucho a seguir en la música.

Hace poco (noviembre) estuve en México de promoción por allá y tuve mucho apoyo de la gente de Simba, que fueron los que me anduvieron en diferentes medios de comunicación y emisoras.

- ¿Seguirá como solista o más adelante piensa volver a reactivar el grupo?

Por el momento estoy sola, ese es un proyecto que tengo a futuro, quiero volver a montarme un grupo de música en vivo, con toda la instrumentación, pero también pienso en mandarlo a trabajar (ser la empresaria) y seguir yo en otros proyectos, por algo estoy estudiando para ser docente de música.

Hace poco estuvo en México de promoción y aprovechó para saludar a su colega Mariangel Reyes. Cortesía

- ¿Solo a la música se dedica?

Como le digo, yo me considero muy pulseadora y justo esta semana me voy a hacer cargo de administrar la cocina del bar y restaurante Arenal Ecológico, es que como ya había tenido un restaurante la idea es trabajar ahí entre semana y cuando me salen cantadas los fines de semana dejo a alguien a cargo.

Yo voy a cantar donde me llamen, voy a Golfito, Paso Canoas, Cartago, Atenas y en Guanacaste paso mucho, es a lo que más le dedico tiempo, a la música, pero también tengo este otro negocito.