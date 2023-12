La dedicada del Tope Nacional hizo dos lujosas compras en la India para lucir ese día

Laura Collado está muy feliz y agradecida con su designación como dedicada del Tope Nacional 2023. (Cortesía)

Para Laura Collado, la noticia que le dio la Municipalidad de San José hace unas semanas, de que sería la dedicada del Tope Nacional 2023, representó una lindísima y especial sorpresa.

La reconocida empresaria ganadera, dueña de la centenaria Hacienda Cartago, ubicada en La Lima, se siente honrada, pues la designación que le hizo la muni josefina está enmarcada en las celebraciones de los 200 años de San José como capital.

La actividad de este martes 26 de diciembre, además de ser el Tope Nacional, será el Tope del Bicentenario, y eso a la caballista la tiene brincando de felicidad, al punto que se mandó a comprar a la India dos lujosos detalles que lucirá a su paso en el desfile equino.

“Para mí es un orgullo porque durante todos estos años que he participado, he ayudado a escoger el dedicado, cada uno con sus cualidades y sus méritos y este año que me lo ofrecieron a mí, es muy especial, porque es el Tope del Bicentenario. Me siento honrada”, dijo doña Laura a La Teja este sábado.

En la entrevista telefónica, la cartaginesa mencionó que debido a esa particularidad, es que mandó a traer a India una montura de plata y un chaqueta de la que no hay dos, porque la pidió especial para ella.

“Voy con una chaqueta muy linda hecha en la India especialmente para mí y una montura que está hecha en piezas pequeñas en plata. Es algo muy especial que será parte de la ganadería por siempre”, agregó.

Sobre el porqué de los lujillos dijo: “Es algo (la dedicatoria del tope) que nos ha llenado de gran ilusión y queremos darle un lindo atractivo. Fue un encargo especial (las compras en India) que hice para la fecha. Es que estamos muy contentos porque ha sido siempre mi ilusión, que el Tope de San José sea ejemplo en las otras provincias, que se vea en otros lugares lo que se hace en San José, y nosotros ver lo que se hace en otras provincias”.

Laura Collado participa en cuanto tope pueda. Esta foto fue a inicios de año en Palmares. (Archivo)

Bien acompañada

Para doña Laura, el Tope Nacional es ordenado, organizado y de mucha alegría, y esas tres cosas estarán presentes con ella en su desfile como dedicada, porque no va solita.

Collado montará a Poseído, un caballo de pura raza español, que ella lo identifica como el ícono de la ganadería.

“No quería dejar pasar el Tope del Bicentenario sin que estuviera esa alegría de acompañarme (Poseído). Ya no es joven, pero es uno de los ejemplares más importantes de la ganadería”, explicó.

Dos personas muy especiales irán a la par de doña Laura el día del tope: sus dos hijos y, tras ellos, Hacienda Cartago lleva una gran representación.

“Nos preparamos de gala porque es un evento muy lindo y especial. Vamos con colaboradores (de su hacienda), montadores y con los empleados que quieran acompañarnos. Vamos con uniformes y música. Estamos muy organizados. Se llevan monturas muy lindas, con colores preciosos en las cintas… En fin, es una ilusión muy grande la que hay”, agregó.

En cuanto a cómo ha sido este viaje de 35 años al frente de una de las ganaderías más importantes del país, dijo que ha sido un tiempo de muchos aprendizajes y sacrificios, pero también de muchas alegrías.

Recordó que su abuelo inició la ganadería en 1918 en el paseo Colón, con caballos que importó de Sevilla, España, por primera vez en Costa Rica.

Laura Collado ha dedicado toda su vida a su ganadería.

Tras la muerte del señor, su papá asumió las riendas y trasladó la ganadería a Curridabat, y desde hace 35 años Hacienda Cartago está en La Lima, cuando ella quedó al frente de la empresa por la muerte de su padre.