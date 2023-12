La hermana de Choché Romano no la está pasando nada bien

Nathalia Romano confeso que algo que comió le cayó mal.

Nathalia Romano, la hermana del comediante Choché Romano, puso en alerta a sus seguidores tras contar que no la ha pasado nada bien.

Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa colocha les contó a sus seguidores que se enfermó del estómago.

“Les cuento un poquito por qué he estado tan perdida. Parece que ayer (martes) comí algo que me provocó una intoxicación intestinal y no he parado de ir al baño”, escribió.

Romano confesó que la ha pasado tan mal que no se aparta del baño.

“Les pido que me mantengan en sus oraciones y que tengan mucho cuidado con lo que comen fuera de su casa o no saben cómo fue preparado. Realmente la salud lo vale todo”, detalló.

Nathalia Romano ha estado malita de salud. Captura

A Nathy la inyectaron, le pusieron vitamina C y buscapina para tratar los espasmos del tracto gastrointestinal.

Esperamos que Nathy tenga una pronta recuperación.