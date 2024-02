La lluvia pegó el susto en el Festival Picnic, pero ¿apagó la fiesta?

La gente corrió a resguardarse de la lluvia y algunos hasta compraron capas para evitar mojarse. (Jorge Navarro para La Nación)

Nadie la invitó, ni nadie la vio venir; pero por casi una hora la lluvia amenazó con pasearse en la segunda fecha del Festival Picnic, este sábado en Pedregal.

A eso de las 2:20 de la tarde, la “doñita” de los frescos sorprendió a las miles de personas que ya estaban en el centro de eventos de Belén de Heredia disfrutando del Picnic.

Para ese momento, se presentaban los artistas Soley y Aterciopelados, quienes fueron “abandonados” por la gente que salió corriendo en busca de un techo para evitar mojarse.

Aunque muchos corrieron debido a la condición del tiempo, la mayoría confió en que la lluvia pasaría rápido y continuó disfrutando del festival desde otros sectores con vista menos privilegiada.

Por dicha todo se trató de un susto y cuando las gotas dejaron de caer, todo retornó a la normalidad, y el buen clima volvió a cubrir el cielo en ese sector de Heredia.

“Fue para refrescar nada más, pero estuvo riquísimo. Fue un ratito y como que fue una nube pasajera, pero no echó a perder nada; al contrario, creo que refrescó y más bien ya estamos sin calor”, dijo Jazmín Rojas.

La vecina de Naranjo de Alajuela llegó al Festival Picnic acompañada por su hermana Angeli gracias a unas entradas que se pegó en un sorteo que hicieron en su trabajo.

“Lo que conviene, viene y no compramos la entrada sino que me la regalaron. Trabajo en una empresa patrocinadora del Picnic, entonces hicieron un concurso y me gané las entradas y aquí estamos. El plan es pasarla bien, disfrutar, comer y cantar con algunos de los artistas”, afirmó la alajuelense.

Jazmín Rojas (izq.) y su hermana Angeli se protegieron de la lluvia en uno de los andenes del Centro de Eventos Pedregal. (Manuel Herrera)

Doble sorpresa

Y es que para ella no solo le resultó sorpresivo ganar el sorteo en el brete, sino que a inicios de semana se llevó el sorpresón de que Aterciopelados, la banda colombiana de rock, estaría en el festival. El grupo fue anunciado a última hora por la productora Jogo tras la cancelación del español David Bisbal.

“Aterciopelados es mi artista favorito y, en buena hora. No hay mal que por bien no venga, así que si canceló de última hora (Bisbal), pues todo bien porque Aterciopelados es bastante querido. Para mí fue una gran sorpresa (el fichaje de los colombianos)”, refirió.

Jazmín y su hermana estuvieron entre las primeras personas que entraron al Centro de Eventos Pedregal para la segunda fecha del Picnic, festival conocido como el más grande de Centroamérica.

Así como ellas disfrutaron de Aterciopelados, el cartel artístico de la segunda fecha complació a públicos de todos los gustos con presentaciones de la colombiana Greeicy, del puertorriqueño Darrel, de los argentinos de Los Pericos y Los Auténticos Decadentes, de los californianos de The Offspring, del mexicano Alejandro Fernández y muchos más.

Además de buena música, el Picnic también ofreció una serie de otras actividades a sus miles de asistentes, entre ellas, juegos mecánicos, gastronomía, feria de emprendedores y divertidas activaciones de marcas comerciales que hicieron más grande el fiestón.

Una vez que la lluvia se fue, el público comenzó a disfrutar con más intensidad el Festival Picnic. (Jorge Navarro para La Nación)

La lluvia amenazó con pasearse en todo eso, pero al final no pudo, y tras disiparse, la fiesta se volvió a encender con más fuerza que antes.

