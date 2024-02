Renzo Rímolo disfruta en el Festival Picnic su vida de soltero: “Nadie me amarra”

Renzo Rímolo fue bastante solicitado en Picnic para fotografías. (Manuel Herrera)

Renzo Rímolo se resiste a darle una nueva oportunidad al amor a casi dos años de haber terminado su última relación sentimental.

El comediante llegó este sábado al Festival Picnic a disfrutar su vida de soltero y pasarla muy bien acompañado solo de amigos.

Previo a pegarse la fiesta, Renzo confesó a La Teja que se le seguirá viendo sin novia por algún tiempo más, ya que, por ahora, le tiene cerrada la puerta al amor.

“Sigo soltero. Nadie me amarra. Esta soltería la quiero por mucho rato más. Aún no quiero ninguna relación (amorosa)”, afirmó Rímolo.

Según comentó, hay proyectos profesionales que lo tienen muy ocupado como para ponerse a pensar en tener novia.

Entre esos proyectos destacó su trabajo en redes sociales, un monólogo en solitario que quiere presentar en el país, y un programa semanal que está produciendo en sus redes.

Así como descarta la llegada del amor a su vida en este momento, el conocido productor audiovisual también dijo que la televisión y la radio ya son cosa del pasado.

Renzo Rímolo fue la sensación del Festival Picnic. (Manuel Herrera)

“Ya pasé por ahí, si me sale alguna oportunidad la valoraré si es algo pasajero, como un reality o algo así, pero ya tener un trabajo fijo en tele o en radio no lo veo tan emocionante hoy, porque la gente ya no lo consume tanto”, mencionó.

Precisamente, fue la televisión y la radio las que le dieron la popularidad de la que actualmente disfruta y vive el exganador de Dancing with the Stars.

La Teja le preguntó a Renzo sobre cómo es para un famositico estar en medio de tantísima gente que convoca el Picnic y él no dudó en hablar sobre esa experiencia.

“Es tuanis porque se encuentra uno con gente que aprecia muchísimo el trabajo que uno hace y se sienten felices de verlo a uno, y es esa vibra la que me gusta. En mi caso me gritan ‘enfermo’ (así le dice a sus seguidores) y es un momento tuanis para conectar con el público”, mencionó.

El conocido exlocutor contó que la gente se le acerca para pedirle fotos, para saludarlo e incluso para agradecerle. De hecho, mientras Renzo conversó con este medio, varias personas esperaban para tomarse una foto con él.