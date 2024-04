La mayor seguidora de Elías Alvarado lo dejó al borde las lágrimas con un detalle que tuvo con él

Elías Alvarado estuvo muy agradecido por todo el cariño que le expresó doña Mayela a él y a su hijo Saúl. (Cortesía)

Elías Alvarado vivió uno de los momentos más conmovedores en estos cuatro años que lleva saliendo en televisión y la culpable fue una de las principales fans que el periodista tiene en el país.

Alvarado trabaja desde el 2020 como corresponsal de Telenoticias en la ciudad de Nueva York y el carisma y humildad que transmite frente a las cámaras de canal 7 acabó conquistando una gran cantidad de seguidores en su terruño.

LEA MÁS: Elías Alvarado recibió su mayor regalo por trabajar en Telenoticias

Doña Mayela Segura Barquero, vecina de San Antonio de El Tejar de Alajuela, es una de esas personas a las que Elías cautivó, al punto que la señora se considera su mayor fan y le advirtió al joven comunicador que hasta sería presidenta de su club de fans.

Segura tiene 69 años y le agarró gran cariño al oriundo de Pérez Zeledón desde la primera vez que apareció en el noticiero de canal 7. Ella admira tantísimo a Elías que hasta dice que Telenoticias sigue al aire por él.

“Soy una adulta mayor y comparto con muchísimas señoras y es impresionante la locura de todas por Elías. Le tenemos una gran admiración. Yo siento que Telenoticias la gente lo ve sólo por él, si no fuera por Elías ya Telenoticias estuviera afuera”, declaró.

Yo siento que Telenoticias la gente lo ve sólo por él, si no fuera por Elías ya Telenoticias estuviera afuera” — Fan de Elías Alvarado

Elías Alvarado en su pase para Telenoticias y doña Mayela a la espera de vivir el gran momento. (Cortesía)

Sueño cumplido

Doña Maye es fiel televidente de la edición de las 7 de la noche de Telenoticias, porque a esa hora es cuando Alvarado hace los pases en vivo desde Nueva York; sin embargo, el lunes pasado ella vivió una experiencia que le hizo un gran sueño realidad.

LEA MÁS: Elías Alvarado suelta el tapón y aclara a sus seguidores que no les puede solucionar la vida

En esta ocasión, en lugar de ver a Elías por televisión, ella lo conoció en vivo y a todo color, ya que aprovechó que anda visitando a un hijo que vive en Nueva Jersey –de ahí es Elías– y cuadró un encuentro con Alvarado.

“Vine hace ocho días y cuando mi hijo me dijo que viniera, le dije que eso sí con la condición de que él tenía que ver cómo hacía para ver a Elías porque yo no me quería morir antes de conocerlo”, contó doña Mayela a La Teja.

Además de eso, las otras dos cosas que quería hacer en el viaje era ir a la Estatua de la Libertad y al famoso toro de Wall Street, que dicen que es de la suerte.

En todo salió complacida, pero nada le dio mayor alegría que abrazar a Elías y dejarle saber directamente de ella todo lo que lo admira y las razones de eso.

“Me impactó la humildad y la personalidad de él. Una persona tan humilde y sincera. En realidad no me equivoqué de la persona que creía que era. Nosotros llegamos primero (al lugar donde se iban a ver) y de pronto vuelvo a ver y veo donde él venía y tras de todo con Saúl (hijo de Elías) que nació con estrella.

“Era un sueño que tenía (conocer a Elías) y donde lo vi, me dio miedo arrimármele por la forma en que iba a reaccionar, pero fue una cosa hermosa, me abrazó con una amabilidad tan grande. Es un increíble ser humano”, resumió sobre el lindo momento.

Saúl, el hijo de Elías Alvarado, junto a Giorgio Banes, el hijo de doña Mayela quien es Ingeniero y desde hace cinco años vive en Nueva Jersey. (Cortesía)

Tania, pareja de Elías, también estuvo en el encuentro que duró como 45 minutos, tiempo suficiente para que doña Mayela le dijera muchas cosas lindas a Elías que a él le llegaron a sacar las lágrimas.

“Lo que me dijo y el abrazo que me dio me llenaron el corazón y me sacaron las lágrimas, es que uno simplemente no espera eso; yo hago mi trabajo y ya, pero no dimensiono ni logro entender cómo es que las personas sienten ese vínculo con uno y le agarran ese cariño. Para mí es sorprendente y lo agradezco y me honra mucho”, comentó Elías tras hablar con La Teja sobre el momento que vivió.

Mencionó que lo que más lo conmovió del encuentro fue, precisamente, cuando doña Mayela le hizo saber que ella no quería irse de este mundo sin conocerlo.

LEA MÁS: Tiene que ver al hijo de Elías Alvarado probando la sopa de mondongo

“Al decirme que ella no se podía morir hasta que me conociera me llegó y me tocó las fibras más profundas del corazón. ¡Es un amor y un cariño tan desinteresado y bonito!”, agregó el periodista.

El encuentro de doña Mayela con Elías Alvarado

¡Qué lástima!

Tan feliz y agradecida como Elías quedó doña Mayela quien lamentó que el regalo que le había comprado al periodista para que la recordara siempre se le quedó en Costa Rica.

“Le compré una carretica de esas de tiempo atrás con las que jugaban los chiquitos pero la dejé en la casa. Es que el vuelo salió de madrugada y salí en carrera y diay, ni modo, cuando vuelva se la traigo”, dijo doña Mayela.

LEA MÁS: ¡Qué pecado! El periodista Elías Alvarado se quedó sin su machete de trabajo

Lo que sí se dejó ella fueron muchos recuerdos del especial momento ya que se tomó todas las fotos que pudo con Elías para rajarle a sus amigas de las clases de natación, pintura e inglés con que conoció al pezeteño.

“Quedé contenta y satisfecha y estoy totalmente plena en mi viaje. Fue algo muy hermoso y el 17 de abril me regresaré muy contenta para Costa Rica”, finalizó la fiel seguidora del querido periodista.