Elías Alvarado recibió su mayor regalo por trabajar en Telenoticias

Elías Alvarado es corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos. (Cortesía)

El periodista Elías Alvarado recibió uno de sus mejores regalos por trabajar en Telenoticias desde hace cuatro años y sobre ello habló recientemente en sus redes sociales.

Alvarado, quien es corresponsal de Telenoticias en Nueva York, tuvo la oportunidad de conocer el lunes por la noche a una de sus mayores fans en Costa Rica, durante un viaje que la señora realizó.

Para Elías, ese grandísimo cariño que le expresó la señora al encontrarlo es el mayor regalo que puede recibir por trabajar en televisión.

Según el comunicador, el hijo de la señora vive en Nueva Jersey y llevó a su seguidora al lugar desde donde él transmite los pases diarios de Telenoticias.

Elías Alvarado junto a su fan doña Mayela. (Instagram)

“Hoy tuve la grata compañía de doña Mayela en mi pase, fiel televidente de Telenoticias, vecina de San Rafael de El Tejar de Alajuela. Me dijo: ‘yo no puedo morir sin conocerlo a usted antes’. Ese es el mejor regalo que me da mi trabajo”, escribió Alvarado en Instagram.

La señora estaba emocionada porque finalmente conoció al periodista tico y por eso no dejó en paz a su hijo desde semanas antes de realizar el viaje a la Gringolandia.

Elías Alvarado recibió una gran sorpresa

“Me viene advirtiendo desde hace un mes antes del viaje de que tenía que traerla y, probablemente, el WhatsApp de las amigas va a estar lleno porque me dijo que iba a subir y publicar todas las historias (del encuentro con Elías)”, dijo Gio, así identificó Elías al hijo de la señora en un video que publicó en sus historias de Instagram.

Elías agradeció al joven que llegara ahí con su mamá, aunque a la señora no le gustó cómo se ve la televisión en vivo detrás de cámaras. Pese a eso se fue feliz porque conoció y abrazó al oriundo de Pérez Zeledón.

